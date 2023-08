Orban na celowniku europosła z Niemiec. „Przekształcił Węgry w państwo mafijne”

Niemiecki europoseł Daniel Freund, polityk Zielonych, w wywiadzie dla dziennika „Frankfurter Rundschau” krytycznie wypowiadał się na temat politycznego kursu Polski i Węgier, a także reakcji Unii Europejskiej.

– Jeśli mamy teraz państwa członkowskie, które tak rażąco nie przestrzegają wspólnych zasad i wartości, które lekceważą decyzje TSUE, które nie wdrażają w pełni europejskiego prawa, ale wybierają te części, które im odpowiadają, to Unii Europejskiej grozi rozpad – powiedział polityk, którego słowa cytuje dw.com.

Europoseł z Niemiec alarmuje. „UE finansuje swoich wrogów, to niewiarygodne”

Daniel Freund uważa, że UE nie zajmuje się tym kryzysem w wystarczająco zdecydowany sposób i przez długi czas pozostawała bezczynna. – Zbyt długo Komisja, ale także rządy państw członkowskich nie były przygotowane na rozwój sytuacji w Polsce i na Węgrzech – stwierdził.

Europoseł ocenił również, że od 2010 roku „Orban przekształcił Węgry w państwo mafijne, w którym jego najbliższa rodzina i przyjaciele stają się niewiarygodnie bogaci”. – UE jest nie tylko wykorzystywana do własnego wzbogacenia się, ale w zasadzie finansuje niszczenie demokracji na Węgrzech, ponieważ pieniądze zostały wykorzystane na przykład do wykupienia ostatnich niezależnych mediów i zabezpieczenia własnej władzy. UE finansuje swoich wrogów, to niewiarygodne – powiedział.

Daniel Freund stoi na stanowisku, że państwom, które w jego ocenie nie działają w zgodzie z wartościami UE, należy wstrzymać dopływ finansowego wsparcia. – Obecnie wstrzymujemy część, ale jeszcze nie całość. Wiele miliardów euro nadal płynie na Węgry i do Polski. Opowiadam się za wstrzymaniem wszystkich funduszy do czasu przeprowadzenia odpowiednich reform – zadeklarował niemiecki polityk, cytowany przez dw.com.

