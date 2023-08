UW wszczyna postępowanie ws. Szafarowicza. Młody działacz PiS: Kto tu jest szalony?

„9 sierpnia 2023 r. zapadła decyzja o rozpoczęciu postępowania Komisji Dyscyplinarnej UW z perspektywą ukarania mnie z najostrzejszym relegowaniem z uczelni włącznie” – poinformował we wtorek na platformie X Oskar Szafarowicz. Jak przekazał, uczelnia zarzuca mu „aktywność publiczną, w tym w mediach społecznościowych, nie licującą z godnością studenta”.

Postępowanie dyscyplinarne ws. Oskara Szafarowicza

Na początku swojego wpisu młody działacz Prawa i Sprawiedliwości zacytował św. Antoniego Pustelnika. „Przyjdą takie czasy, że ludzie będą szaleni i gdy zobaczą kogoś przy zdrowych zmysłach, powstaną przeciw niemu mówiąc: Jesteś szalony, bo nie jesteś do nas podobny” – napisał.

„Gdy przeczytałem zarzut (...), gdy usłyszałem, że na studiach na UW to lepiej odpuścić sobie zaangażowanie w działalność w PiS, manifestację przywiązania do patriotycznych wartości i konserwatywnych poglądów, że przed wyborami trzeba «symbolicznie napiętnować», to przez chwilę się zawahałem – kto tu jest szalony?” – zastanawia się Szafarowicz.

„Ani krok się nie cofnę i nie ukorzę”

„Już dziś mogę zadeklarować: ani na krok się nie cofnę i nie ukorzę” – oświadczył działacz. „Zamiast płynąc z głównym nurtem akademickiej politycznej poprawności, popłynę pod prąd” – zapowiedział, dodając, że „może fale lewicowych cenzorów go nie zniosą na brzeg”.

Szafarowicz podziękował też „za każde dobre słowo” i przyznał, że „natłok ataków (w połączeniu z morzem hejtu opozycyjnego) bywa ciężarem przygniatającym”. „Jednak «żeglować trzeba, żyć niekoniecznie», zatem zmierzam ku obronie prawdy, wolności słowa i tryumfu obozu patriotycznego! W ogniu niech hartuje się stal” – zakończył swój wpis 22-latek.

Petycja o usunięcie 22-latka z uczelni

Postępowanie ma związek ze wpisami Szafarowicza dotyczącymi syna posłanki KO Magdaleny Filiks, który popełnił samobójstwo po ujawnieniu przez Radio Szczecin, że padł ofiarą pedofila.

W marcu tego roku do władz UW wpłynęło pismo z żądaniem usunięcia 22-latka z uczelni, którego autorką była rzeczniczka Unii Europejskich Demokratów oraz studentka prawa Daria Brzezicka. Jak wskazała w piśmie do rektora, Szafarowicz „był jednym z prowodyrów nagonki” na rodzinę posłanki.

Szybka kariera gwiazdy młodzieżówki PiS

Szafarowicz zaistniał jako współzałożyciel TikTokowego konta „Okiem młodych”, na którym zamieszczał krótkie filmiki o tematyce politycznej. Wraz z kolegami z Forum Młodych PiS, krytykował opozycję, Donalda Tuska i konsekwentnie zachwalał politykę rządu na każdym polu.

Niedługo później 22–latek, mimo braku doświadczenia, otrzymał posadę młodszego specjalisty ds. mediów społecznościowych w Krajowym Zasobie Nieruchomości, czyli utworzonej przez rząd instytucji, mającej z założenia wspierać rozwój budownictwa mieszkaniowego. Następnie, jak informowała Wirtualna Polska, młody działacz został zatrudniony w państwowym banku PKO BP, gdzie miał doradzać prezesowi w zakresie zatrudniania młodych pracowników.

Z kolei wiosną tego roku Szafarowicz zadebiutował na antenie telewizyjnej– w przychylnej partii rządzącej TV Republika poprowadził swój autorski program „Hity w Sieci”.

Kandydat na posła?

Kilka dni temu Radio Zet poinformowało nieoficjalnie, że Szafarowicz może wystartować w zbliżających się wyborach do Sejmu. Z ustaleń radia wynika, że 22-latek miałby ubiegać się o mandat poselski z ostatniego miejsca na liście PiS w Sieradzu.

