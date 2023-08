Zastanawiające nagranie z Putinem. Prezydent Rosji ma problemy z pamięcią?

Doradca ministra spraw wewnętrznych Ukrainy Anton Geraszczenko zamieścił w sieci nietypowe nagranie. Na kilkusekundowym klipie widać prezydenta Rosji, który patrzy się na swoją lewą dłoń tak jakby chciał sprawdzić godzinę na zegarku. Ten znajduje się jednak na jego drugiej ręce. „Władimir Putin zapomniał, że nosi zegarek na prawej ręce. A może to nie przywódca Rosji? Co się dzieje?” – dopytywał ukraiński polityk.

twitter

Podróże Władimira Putina

Wcześniej ogłoszono, że Władimir Putin nie pojedzie na szczyt BRICS w Republice Środkowoafrykańskiej. Władze RPA obawiały się, że jeśli ścigany przez Międzynarodowy Trybunał Karny Putin przybędzie do kraju, to będą musiały go aresztować. – Nie możemy zaprosić kogoś i aresztować go. Bylibyśmy szczęśliwi, gdyby (Putin – red.) nie przyjechał – mówił nawet wiceprezydent RPA Paul Mashatile.

„Rzeczpospolita” zwraca uwagę, że nieobecność Putina „wiele mówi o izolacji Rosji i kurczących się możliwościach Kremla”. Dziennik podkreśla, że nie chodzi tylko o problem wizerunkowy, bowiem prezydent Rosji od wielu miesięcy opowiada się za „wielobiegunowym porządkiem świata” i promuje BRICS jako przeciwwagę dla Zachodu na czele z USA.

Moskwa zabiega też o wsparcie państw Globalnego Południa. W ubiegłym miesiącu w Petersburgu odbył się chociażby szczyt Rosja-Afryka, jednak zjawiło się na nim o połowę mniej głów państw niż na poprzednim w 2019 r. Sam Putin stwierdził pod koniec lipca, że nie sądzi, by jego obecność była „ważniejsza niż obecność w Rosji”.

Czytaj też:

„Czerwony grzyb” nad zakładami w Czelabińsku. Doszło do „sytuacji awaryjnej”Czytaj też:

Elon Musk miał „świetną rozmowę” z Putinem. Chodzi o Starlinki dla Ukrainy