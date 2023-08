Czternasta emerytura dla posłów. Tylko jeden otrzyma pełne świadczenie

W połowie lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o kolejnym świadczeniu dla emerytów i rencistów. W niedzielę, 20 sierpnia Jarosław Kaczyński ogłosił wysokość czternastej emerytury – 2650 złotych brutto, czyli 2200 złotych netto. Kwota przedstawiona przez wicepremiera jest o kilkaset złotych wyższa, niż prognozowano. Wypłata „czternastek” rozpocznie się po wakacjach.

Czternasta emerytura. Kto otrzyma pełne świadczenie?

Pełne świadczenie przysługuje seniorom, których podstawowe emerytury nie przekraczają 2900 złotych brutto. Każda dodatkowa złotówka pomniejsza „czternastkę” o swoją równowartość. Wyższa kwota dodatku oznacza zatem, że może otrzymać go więcej osób o wyższych zarobkach. Dzięki temu wśród świadczeniobiorców znajdzie się także kilku posłów.

Portal „Business Insider” przeanalizował zeszłoroczne oświadczenia majątkowe posłanek i posłów i na tej podstawie oszacował, kto w Sejmie może otrzymać „czternastkę”. Z przedstawionych ustaleń wynika, że pełne świadczenie przysługuje wyłącznie jednemu posłowi – Januszowi Korwin-Mikkemu.

Posłanki i posłowie z 14. emeryturą

Polityk Konfederacji przez cały ubiegły rok otrzymał z ZUS niecałe 16 tys. złotych. Jego emerytura wynosiła zatem mniej niż 1500 złotych, co upoważnia go do pobrania „czternastki” w kwocie 2200 złotych netto. Były europoseł otrzymuje również świadczenie z Brukseli, jednak nie jest ono brane pod uwagę w polskim systemie.

Na czternastą emeryturę pomniejszoną o pewną sumę może liczyć wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, której comiesięczne przelewy od ZUS wynoszą około 4150 złotych. Podobną kwotę otrzymuje także poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. „Business Insider” obliczył, że oboje mogą liczyć na dodatek w wysokości około 200 złotych.

Dwukrotnie większą „czternastkę” prawdopodobnie otrzyma Adam Ołdakowski z PiS, który co miesiąc pobiera dwa świadczenia – około 2900 złotych z ZUS i 1000 złotych z KRUS.

Czytaj też:

Wdowie emerytury utknęły w sejmowej zamrażarce. Poseł Lewicy wyjaśnia, dlaczego tak może byćCzytaj też:

Energetyki tylko z dowodem osobistym. Prezydent Duda podpisał ustawę