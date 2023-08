Kreml milczy w sprawie katastrofy samolotu Prigożyna. Wiadomo, co w tym czasie robił Putin

Około godziny 18.30 czasu miejscowego samolot Embraer Legacy 600C, należący do lidera Grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna, rozbił się w pobliżu wsi Kużenkino w obwodzie twerskim. Maszyna leciała z Moskwy do Petersburga.

Katastrofa samolotu należącego do Prigożyna

Rosyjskie Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych poinformowało, że na pokładzie znajdowało się dziesięć osób: trzech członków załogi i siedmiu pasażerów. „Według wstępnych informacji wszyscy zginęli” – przekazano. Z kolei rosyjska, państwowa agencja Ria Nowosti podała, powołując się na przedstawiciela służb, że na miejscu zdarzenia odnaleziono już ciała ośmiu osób.

Na liście pasażerów samolotu jest założyciel grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. Nadal nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, czy rzeczywiście był na pokładzie.

Kreml milczy, Putin rozdaje odznaczenia

Tymczasem Kreml wciąż milczy. W chwili, gdy doszło do katastrofy samolotu należącego do Prigożyna, Władimir Putin przebywał w obwodzie kurskim, gdzie brał udział w uroczystościach z okazji 80. rocznicy zwycięstwa Armii Czerwonej w bitwie pod Kurskiem. Przemówienie prezydenta Rosji transmitowała państwowa telewizja Rossija-24. Nie odniósł się on jednak w żaden sposób do informacji, które już w tym czasie znalazły się na czołówkach mediów, także w Rosji.

W czasie gali i koncertu Putin wręczył odznaczenia, w tym tytuły „Bohatera Rosji” uczestnikom „specjalnej operacji wojskowej”, jak kremlowska propaganda nazywa inwazję na Ukrainę. – Dziś tutaj, na legendarnej ziemi kurskiej, zostaną wręczone wysokie odznaczenia państwowe naszym bohaterom, żołnierzom, uczestnikom specjalnej operacji wojskowej – mówił prezydent Rosji, cytowany przez agencję Interfax.

Białoruski, niezależny kanał NEXTA odnotowuje z kolei, że Putin „z zadowoloną miną przybył na wydarzenia upamiętniające 80. rocznicę zwycięstwa w bitwie pod Kurskiem”.

Kanał podał też, że Putin „w trybie pilnym” opuścił obwód kurski.

