Reporter TVP chciał pogrążyć posłów KO, a ośmieszył siebie. „Pała z przygotowania!”

Posłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej w środę przeprowadzili kontrolę poselską w Ministerstwie Infrastruktury. Miała ona związek ze służbowymi mieszkaniami, które osoby związane z Prawem i Sprawiedliwością mają zajmować po wyjątkowo atrakcyjnych cenach.

W odpowiedzi portal TVP Info ustalił w swoim materiale, że w latach 2013–2015 wiceminister Infrastruktury Dorotę Pyć wynajmowała dwa mieszkania jednocześnie łącznie za 354 złote.

Reporter TVP zapomniał o kogo pyta. „Pan się kompromituje!”

O sprawę w Sejmie posłów Jońskiego i Szczerbę chciał zapytać reporter TVP Adrian Borecki. Tylko że... zapomniał, o kogo pyta.

— Jeden wiceminister w latach 2013-2015... — pytał Borecki posłów KO. – Ale jaki? – dopytywał Szczerba. Na to pracownik TVP odparł, że „nazwisko nie ma znaczenia, ma znaczenie fakt” i stwierdził, że przytoczy je w swoim materiale.

— Czyli pan jest nieprzygotowany — ocenił Joński. – Chociaż raz się przygotujcie – dodał. — Jedna osoba, dwa mieszkania — dopytywał reporter TVP. Dodał, że chodzi mu o ministra infrastruktury z rządów PO-PSL, ale wciąż nie podał nazwiska.

Poseł Szczerba stale powtarzał pytanie „jaki to minister”, „jakie nazwisko”.

— Jak pan komuś coś zarzuca, to proszę podać nazwisko — stwierdził Joński. — Dlaczego pan jest znowu nieprzygotowany, no serio. Niech pan się chociaż przygotuje — dodał. — Pała z przygotowania, w moich czasach byłaby to dwója na szynach, obecnie to jest pała — ocenił z kolei Szczerba. — Pan powinien pensję stracić w TVP — dodał. — Wiem, że wy byście jeszcze ABW wpuścili, jak to było za rządów Tuska no ale mam nadzieję, że te czasy minęły — odpowiedział Borecki.

Szczerba zarzucał reporterowi, że ten się kompromituje — O kogo pan pyta? Jakie nazwisko? — pytał dalej poseł Szczerba. — Ale Michał, pan nie wie, przyszedł, bo ktoś mu powiedział – wtrącił Joński. – Szef gabinetu politycznego jest radnym PiS, ma dwie rady nadzorcze i płaci 500 zł za mieszkanie, a panu to nie przeszkadza — powiedział później Joński, zwracając się do pracownika TVP. – Niech pan się przygotuje – rzucił jeszcze i razem ze Szczerbą zniknęli za jednymi z drzwiami.

„Pała z przygotowania!”

Materiał z sejmowego korytarza opublikował jeden z twitterowych profil „Gazety Wyborczej”. Szczerba udostępnił go na swoim profilu.

„Porażające. Kadry TVPiS. Dwója na szynach, czyli pała z przygotowania!” – napisał.

Do kwestii materiału na Twitterze odniósł się i sam Borecki. „Porażające. Kadry Koalicji Obywatelskiej. Michal Szczerba pała z przygotowania! Zapraszam na dzisiejsze wydanie Wiadomosci TVP, wszystko będzie pokazane! W WideoWyborcza tego nie zobaczycie!” – napisał, udostępniając z kolei materiał, na którym już zadał pytanie o konkretne nazwisko.

