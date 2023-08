Kaczyński w wyborach nie wystartuje z Warszawy? Polityk PiS zaskakuje

Ze wszystkich największych partii politycznych jeszcze tylko PiS nie przedstawiło swoich kandydatów na październikowe wybory parlamentarne. Wciąż nie wiadomo, na których politykach spocznie ciężar przyciągnięcia wyborców w konkretnych okręgach. Obecnie mówi się, że informacje na ten temat poznamy gdzieś na przełomie sierpnia i września.

Okręg Kaczyńskiego wyborczą niespodzianką PiS?

W kuluarach mówi się o tym, że PiS odkłada w czasie publikację list, by nie tworzyć sobie problemu przed ostatnim posiedzeniem Sejmu. Chodzi o to, by niezadowoleni politycy nie pokrzyżowali planów swojej partii, głosując jej na złość, w ramach zemsty za kiepskie miejsce na liście wyborczej, lub nawet jego brak.

Wszyscy spodziewają się wyborczych niespodzianek ze strony Prawa i Sprawiedliwości, a jedną z nich już teraz mógł zdradzić Błażej Poboży, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji. Polityk ten stwierdził, że prezes partii może wystartować z zupełnie innego okręgu, niż wszyscy się spodziewali.

Jarosław Kaczyński może wystartować z Kielc

– Ja widziałbym korzyści z takiego rozwiązania, ponieważ nazwisko naszego prezesa, zwłaszcza w okręgach, w których poparcie wyjściowe jest bardzo wysokie […] Start lidera partii w takim okręgu mógłby przynieść dwa dodatkowe mandaty z tego okręgu – mówił polityk. Dodawał, że ma na myśli okręg w województwie świętokrzyskim. Zaznaczył jednak, że najlepiej poczekać na oficjalne decyzje.

Słowa Pobożego pokrywają się z wcześniejszym tekstem na gazeta.pl. „W okręgu z siedzibą w Kielcach Jarosław Kaczyński mógłby uzyskać bardzo wysoki wynik, a nawet wywalczyć dodatkowe mandaty względem obecnych prognoz. Negatyw takiego wariantu jednak się nasuwa: będzie to rodziło wrażenie, że Kaczyński ucieka z Warszawy przed liderem Platformy Obywatelskiej Donaldem Tuskiem” – pisali dziennikarze portalu.

Beata Szydło zarzuca politykom KO kłamstwa. „Opowiadają, że chcieli wprowadzić 500+"

