Kolejny krok ws. „Lex Tusk”. Budka ujawnił pismo od marszałek Sejmu

Borys Budka za pośrednictwem platformy X (dawniej Twitter) poinformował, że otrzymał pismo od marszałek Sejmu Elżbiety Witek o wyznaczeniu terminu zgłaszania kandydatów do komisji, która potocznie jest określana jako „Lex Tusk”.

„Lex Tusk”. Borys Budka ujawnił pismo od marszałek Sejmu

Do wpisu polityk Platformy Obywatelskiej dołączył zdjęcie zeskanowanego dokumentu. „1. Kluby poselskie lub parlamentarne przedstawiają kandydatów na członków Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 w terminie do dnia 29 sierpnia 2023 roku. 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania” – czytamy.

W ostatnim czasie pod znakiem zapytania było, czy wspomniana komisja powstanie jeszcze w tej kadencji Sejmu. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Marek Ast zasugerował, że tak się nie stanie. Jako powód podał zmiany zaproponowane przez Andrzeja Dudę.

– To spowodowało, że czas na powołanie komisji bardzo nam się skrócił. Elżbieta Witek nie zdecydowała się na wyznaczenie terminu do zgłaszania kandydatur. Wiemy, że komisja i tak miała rozpocząć działalność w obecnej kadencji Sejmu, a kontynuować w kolejnej, więc pozostanie to pewnie zadaniem dla Sejmu kolejnej kadencji, aby wykonać tę ustawę i powołać komisję – tłumaczył polityk Prawa i Sprawiedliwości.

Kilka dni później inaczej sprawę przedstawiał Paweł Szrot. – Wszystko wskazuje na to, że komisja ds. wpływów rosyjskich jeszcze w tej kadencji Sejmu zostanie powołana. Prezydent tego chciałby, bo prezydent wielokrotnie mówił, że Polakom należy się prawda i Polacy tej prawdy oczekują – zapowiedział na antenie Polsat News szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy.

