Zbliża się kluczowy dzień dla PiS-u. Premier Morawiecki podał datę

Wybory parlamentarne 2023 już 15 października, a partie intensywnie walczą o wyborców. Ważnym punktem kampanii Prawa i Sprawiedliwości będzie konwencja, którą zapowiadał prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Partia wciąż nie przedstawiła także swoich list wyborczych. Zrobili to już częściowo jej główni konkurenci z Koalicji Obywatelskiej,prezentując nazwiska osób, które trafiły na szczyty list.

Kiedy konwencja PiS-u?

Wszyscy czekają teraz na ruch PiS-u. O kolejnych planach partii mówił w rozmowie z Polsat News premier. Program PiS poznamy wcześniej, ponieważ on już jest ukończony. Na najbliższej konwencji, którą zaplanowaliśmy na 9 września, chcemy też pokazać główne punkty programu, zainspirować Polaków, pokazać naszą wizję – mówił Mateusz Morawiecki.

Portal i.pl podał, że konwencja odbędzie się w Końskich. – Prezes Kaczyński osobiście prowadzi spotkania na temat nowego programu i nie wyobraża sobie, że moglibyśmy w kampanii nie zaprezentować programu – mówił o programie informator portalu 300polityka.pl z otoczenia prezesa PiS-u.

PiS zaprezentowało hasło wyborcze

W ubiegłym tygodniu Jarosław Kaczyński, Elżbieta Witek, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki i Mariusz Błaszczak zaprezentowali hasło wyborcze PiS – „Bezpieczna przyszłość Polaków”. – Ważne jest bezpieczeństwo militarne, które chroni nas przed atakiem. Robimy wszystko, aby bezpieczeństwo w naszym kraju wzmacniać m. in. poprzez modernizację Wojska Polskiego – mówił Kaczyński, wyjaśniając znaczenie hasła.

– Każde państwo dobrze funkcjonujące jest organizacją bezpieczeństwa (...) Także socjalnego. Chodzi o to, by każda polska rodzina była zabezpieczona. To w dużej mierze sprawa pracy. Uczyniliśmy wiele, żeby ona była – podkreślał.

