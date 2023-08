Sikorski na Campusie Polska: Niemcy jak na Unię Europejską są trochę za duże

W Olsztynie trwa Campus Polska Przyszłości, czyli kilkudniowe wydarzenie skierowane do młodych ludzi, którego inicjatorem jest prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W poniedziałek w jednym ze spotkań wziął udział były minister obrony narodowej i spraw zagranicznych, a obecnie europoseł Radosław Sikorski. Polityk PO opowiadał o światowym układzie sił i komentował politykę zagraniczną polskiego rządu. W czasie rozmowy odniósł się też do krytyki Unii Europejskiej ze strony Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji, a także miejsca Niemiec w niej.

Sikorski: Niemcy jak na UE są trochę za duże

– W pewnym sensie koleżanki i koledzy z PiS-u wyrażają coś, co wszyscy czujemy – że Niemcy jak na Unię Europejską są trochę za duże, szczególnie po wyjściu Wielkiej Brytanii – powiedział europoseł.

Polityk przypominał, że Niemcy „stanowiły około 20 proc. gospodarki Unii”, a teraz „po wyjściu Brytyjczyków stanowią 25 proc. gospodarki Unii”. – To, czego koledzy z prawicy nie chcą uznać to to, że Unia Europejska jest też mechanizmem okiełznywania potęgi Niemiec – wskazał Sikorski.

„Metoda unijna” lepsza od „metody tradycyjnej”

– Przecież gdyby Unia się jutro rozpadła to co, Niemcy będą słabsze? Moim zdaniem byłyby jeszcze silniejsze, bo by taki kryzys lepiej przetrwały i nadal by na nas oddziaływały, tylko – jak to ujął pewien niemiecki polityk – metodami tradycyjnymi – mówił były minister.

Zdaniem Sikorskiego „metoda unijna jest lepsza”. – Metoda unijna raczej lewaruje państwa od Niemiec słabsze. Gdyby Niemcy mieli proporcjonalną liczbę europosłów to mieliby ich bodajże 116-117. Mają 97. Jeśli Ukraina wejdzie do Unii to razem z Polską będzie miała więcej europosłów i więcej głosów ważonych w Radzie Unii Europejskiej niż Niemcy – zwracał uwagę Sikorski.

„Szkodliwe" podejście PiS do Niemiec

W ocenie polityka PO podejście PiS do Niemiec „to nie jest refleksja strategiczna”, tylko „metoda polityczna szczucia Polaków ze względu na zrozumiały resentyment historyczny”.

– Ona jest bardzo szkodliwa dla polskiej pozycji w Unii Europejskiej i na świecie – podsumowywał Sikorski.

