Najnowszy sondaż poparcia dla prezydenta i parlamentu. Andrzej Duda notuje wzrosty

50 proc. Polaków pozytywnie ocenia prezydenta, 31 Senat i 29 Sejmu – tak kształtują się oceny naszego społeczeństwa wobec głównych ośrodków władzy. Jak zaznaczyło przeprowadzające sondaż Centrum Badań Opinii Społecznej, oznacza to wzrost notować prezydenta oraz izby niższej parlamentu. Nieznacznie pogorszyła się ocena Senatu, chociaż i tak pozostaje wyższa niż w przypadku Sejmu.

Sondaż. Rośnie ocena prezydentury Andrzeja Dudy

CBOS dodaje, że sierpniowe zmiany współwystępują z zarejestrowanym w tym miesiącu wzrostem poparcia dla ugrupowania rządzącego krajem. Wyraźnie lepszy, bo aż o 7 punktów proc., jest wynik Andrzeja Dudy. Spada też współczynnik niezadowolenia z prezydenta. W lipcu był on o 6 pkt. proc. większy, niż obecne 41 proc. Co ciekawe, obecne wyniki są identyczne z tymi zarejestrowanymi w maju.

Notowania Sejmu poprawiły się o 2 pkt. proc., w stosunku do lipca. Niezadowolonych z tej izby parlamentu jest 57 proc. ankietowanych, co oznacza spadek o 4 pkt. procentowe w zestawieniu z poprzednim miesiącem. Senat dobrze ocenia 31 proc. badanych, czyli o 6 pkt. proc. mniej niż w lipcu. Niezadowolonych z jego działań jest blisko połowa badanych, czyli 48 proc. To wzrost o trzy punkty proc. w ujęciu miesięcznym.

CBOS przeprowadziło badanie w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Czytaj też:

PiS prowadzi, Konfederacja języczkiem u wagi. Najnowszy sondaż partyjnyCzytaj też:

Coraz więcej Polaków nie czuje się bezpiecznie. Oto wyniki najnowszego sondażu