Korwin-Mikke ze skandaliczną tezą o biciu dzieci. „Klapsy to nic złego”

Poseł Konfederacji Janusz Korwin-Mikke ma ośmioro dzieci. Najmłodszy syn Karol ma 10 lat, o 2 lata starsza jest Nadzieja. – To, że chorzy psychicznie ludzie się oburzają, to nie ma się czym przejmować – stwierdził.

W rozmowie z „Super Expressem” polityk przyznał ostatnio, że daje klapsy dzieciom. – Klapsy się zdarzają, córce rzadziej, praktycznie nigdy, syn częściej obrywa – powiedział poseł Konfederacji. Dodał, że syn jest generalnie grzeczny, ale miewa „niewłaściwe pomysły”. Na uwagę dziennika, że od takich metod dyscypliny się odchodzi odparł wymijająco: „Potem tacy ludzie wychodzą, co się szwendają po ulicach i nie wiedzą, co ze sobą zrobić!”.

Korwin-Mikke mówił o wymierzaniu klapsów. Eksperci reagują

Wtedy dziennikarze zapytali go o opinie Adama Bodnara, byłego RPO oraz byłego Rzecznik Praw Dziecka Marka Michalaka. „Ktoś, kto nawołuje do zachowań o charakterze przestępczym, a przemoc wobec drugiego człowieka jest takim zachowaniem, powinien podlegać ocenie prawnej” – mówił Michalak, zaś Bodnar twierdził, że sprawie powinna przyjrzeć się prokuratura.

– To chyba żarty! Ja mam zmieniać zdanie? To, że chorzy psychicznie ludzie się oburzają, to nie ma się czym przejmować – powiedział Korwin-Mikke.

Wiele kontrowersji wzbudził wcześniej wywiad Sławomira Mentzena dla Wirtualnej Polski. – Chciałbym, by normalne było, że rodzic może dać dziecku klapsa – oświadczył podczas rozmowy polityk. – A gdyby ręka się omsknęła i klaps byłby w nerkę? – zapytał dziennikarz. – To sąd musiałby rozstrzygnąć – odpowiedział.

Dopytywany o to, czy „taki klaps nie może wywołać cierpienia psychicznego u dziecka”, lider Nowej Nadziei przekonywał, że „co do zasady klaps ma dyscyplinować, więc musi być nieprzyjemny”.

Z ubiegłorocznego raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę wynika, że 39 proc. badanych w Polsce więcej niż raz dyscyplinowało swoje dzieci za pomocą kar cielesnych. Kontrowersje i największe spory wciąż budzą klapsy, które przez wiele osób nie są uważane za przemoc fizyczną.

