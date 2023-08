Orban „publicznym adwokatem” Kremla? MSZ Ukrainy skontrowało słowa premiera Węgier

– Nie możemy sobie pozwolić na przekształcenie długiej granicy między Rosją a Ukrainą w granicę NATO. Oznaczałoby to natychmiastową wojnę, niebezpieczeństwo dla nas wszystkich, nawet dla Waszyngtonu – mówił Viktor Orban. – Osobiście uważam, że bez włączenia Rosjan do europejskiej architektury bezpieczeństwa nie możemy zapewnić bezpieczeństwa obywatelom Europy – stwierdzał w rozmowie z amerykańskim dziennikarzem.

Orban: Nie dla Ukrainy w NATO, nie dla dozbrajania Kijowa

Węgierski polityk podkreślał, że zwycięstwo Ukrainy na polu bitwy jest niemożliwe. Jego zdaniem ostatecznie o wszystkim decyduje liczba żołnierzy, których Rosjanie mają nieporównywalnie więcej. Obecną strategię Zachodu, polegającą na dostarczaniu Ukrainie uzbrojenia, ocenił jako błędną.

Orban podkreślał, że zakończenie wojny zależy od Waszyngtonu, bo to on dostarcza walczącym najwięcej broni i pieniędzy. – Polityka zagraniczna USA polegająca na wspieraniu i finansowaniu Ukraińców nie jest polityką NATO, ale polityką USA, a to duża różnica – podsumował.

Ostatnio podobne twierdzenia Viktor Orban głosił pod koniec lipca. Jako gość Radia Kossuth, odnosił się do wojny w Ukrainie. Podkreślił, że konfliktu nie można rozwiązać na polu walki, tylko poprzez dyplomację i negocjacje. Premier Węgier wskazał, że pierwszym krokiem powinno być natychmiastowe zawieszenie broni.

Szef węgierskiego rządu zaznaczył, że jego kraj powinien zachęcać do takiego rozwiązania. – Potrzebna jest wytrwałość. Jak nas wyrzucą przez okno, to wejdziemy drzwiami, jak nas wypchną przez drzwi, to wrócimy oknem – mówił. Orban zwrócił uwagę, że wojna jest bardzo kosztowna. Dodał, że to bardzo duże obciążenie ekonomiczne i Ukrainie zabrakło na to sił, oraz że tylko zachodnie pieniądze są w stanie utrzymać Kijów przy życiu i ukraińską armię w stanie gotowości do działania.

MSZ Ukrainy odpowiedziało Orbanowi

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy Ołeh Nikołenko odniósł się do słów Orbana na Facebooku. Stwierdził, że nikt nie powinien handlować terytorium i suwerennością jego kraju. "Świat też nie będzie handlował, a rosyjskie władze — kogokolwiek by nie angażowały do roli swoich publicznych adwokatów — z pewnością poniosą odpowiedzialność za całe zło wyrządzone Ukraińcom" – podkreślał.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Największy atak dronów na terenie Rosji od początku wojny. Zacharowa zapowiada odwetCzytaj też:

Najbogatszy Ukrainiec, właściciel huty Azovstal i prezes Szachtara Donieck z bogatą przeszłością kryminalną. Rinat Achmetow zapowiada inwestycje w Polsce