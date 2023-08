Jarosław Kaczyński ukarany przez sejmową komisję. Chodzi o słowa o Donaldzie Tusku

W drugiej połowie lipca prezes Prawa i Sprawiedliwości odwiedził Stawiska, gdzie spotkał się z wyborcami. Mówił, że oponenci PiS-u proponują powrót do tego co było, ale przede wszystkim „proponują nienawiść”.– Wojnę. Wojnę domową. Niszczenie katolików. Język polityki, który jest jakimś językiem z jamy bandyckiej, a nie normalnym, kulturalnym językiem. I to wszystko jest w gruncie rzeczy jeden człowiek: on się nazywa Donald Tusk – wskazywał prezes PiS.

Komisja ukarała Kaczyńskiego. Poszło o „wroga narodu”

— On wykorzystuje każdą okazję, żeby budzić niepokój, nienawiść, żeby stawiać różne zarzuty. To może być tragedia jakiejś kobiety, to może być pożar, za który oni odpowiadają. To śmietnisko na zachodzie Polski to jest wynik ich rządów, tam jest mnóstwo tego rodzaju śmietnisk. To są niemieckie śmieci. I tak znowu będzie wyglądała Polska, jak oni znowu przyjdą do władzy — wykrzykiwał Kaczyński.

— Donald Tusk to prawdziwy wróg naszego narodu. On nie powinien rządzić Polską, czas to wyraźnie powiedzieć. Niech idzie do swoich Niemiec i tam szkodzi — mówił Kaczyński. — Pamiętajcie o tym ryżym. To jest dziś największe zagrożenie dla Polski — dodał na zakończenie polityk.

Monika Falej: standardy Jarosława Kaczyńskiego sięgają bruku

Miesiąc po tych słowach sprawą zajęła się Komisja Etyki Poselskiej. Jej przewodnicząca Monika Falej (Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy – Nowa Lewica, PPS, Razem) przekazała, że wicepremier został ukarany za swoją wypowiedź. „Poseł Jarosław Kaczyński otrzymał naganę od KEP za słowa wobec Donalda Tuska” – napisała na platformie X (dawniej Twitter).