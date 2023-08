Emilia z Krakowa podbiła Campus Polska. „Przyszły premier pani pogratuluje”

– Dzień dobry, Emilia z Krakowa. Panie premierze, moje pytanie kieruję do pana. Pytanie to tak naprawdę będzie dotyczyło dawania szansy młodzieży i takiej motywacji do dalszego działania. Ja z perspektywy jednostki, która myślę, że jest bardzo aktywna, działa na rzecz tak naprawdę społeczeństwa, a ponadto przez całe liceum byłam laureatką stypendium prezesa Rady Ministrów, wszystkich stypendiów za wybitne, bardzo wysokie wyniki w nauce: z Unii Europejskiej, a także tych stypendiów lokalnych – zaczęła uczestniczka Campusu Polska.

– Ponadto byłam wolontariuszką, kiedy wybuchła wojna i o tym było powszechnie wiadomo. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji – mimo że pan premier powinien – by pogratulował mi. Nie spotkałam też pana premiera... – mówiła stypendystka, wywołując w tym momencie już powszechne rozbawienie na sali.

Trzaskowski wykazał się refleksem na Campus Polska

W tym momencie jednak wtrącił się Rafał Trzaskowski, przerywając śmiechy z mieszkanki Krakowa. – Słuchajcie, brawa, bo to nie jest tak naprawdę postawa, którą często obserwujemy. Prawda? Bo my zawsze boimy się o sobie mówić, a właśnie trzeba mówić o swoich atutach. I wcale się nie należy tego wstydzić – podkreślał.

– Tylko nie za długo – zaznaczył prezydent Warszawy, kiedy pani Emilia znów zaczęła wyliczać swoje zasługi. – Aktualny pan premier nigdy nie pogratulował mi, nie podkreślił tego, że „świetnie, że wy młodzi jesteście, że działacie, macie chęci”. Podkreślę, że jestem również finalistką olimpiady przedmiotowej... – mówiła dalej, wzbudzając aplauz publiczności.

Donald Tusk zdradził, co podpowiada mu intuicja

– Listy wyborcze są już zamknięte, poprosimy o pytanie – zażartował Rafał Trzaskowski. – Pytanie jest takie panie premierze. Czy w momencie, kiedy powróci pan do władzy, zatroszczy się pan o to, by takie jednostki były doceniane. Żebyśmy mieli potwierdzenie od władzy, że jesteśmy potrzebni – zakończyła pani Emilia.

– Zazdroszczę pani – zaczął Donald Tusk. – Intuicja podpowiada mi, że przyszły premier złoży pani gratulacje i wyróżni panią – dodał.

