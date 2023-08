Tusk zdemontuje zaporę na granicy z Białorusią? Maciej Wąsik jest przekonany

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik zapytany przez portal i.pl o zaporę na granicy z Białorusią nie zgodził się z twierdzeniami posłów KO, że jest ona „dziurawa jak sito”. Stwierdził za to, że to politycy opozycji „szukają dziury w całym” i powodów do zaatakowania zapory.

Maciej Wąsik: KO nie chciało zapory granicznej

– Oni nie chcieli jej powstania. Nie chcieli w ogóle zapobiegania nielegalnej imigracji. Mówili o tym, żeby wpuścić ludzi z Usnarza, byli przeciwni budowaniu zapory tymczasowej. Pamiętam, że były środowiska związane z opozycją, które intencjonalnie próbowały niszczyć tymczasową zapory z drutu żyletkowego, które wykonało wojsko. Opozycja głosowała przeciwko ustawie, która dawała środki i możliwość szybkiej budowy zapory na granicy – podkreślał.

Zdaniem Wąsika opozycja konsekwentnie sprzeciwia się zaporze, polityce migracyjnej rządu oraz popiera unijną przymusową relokację migrantów. Stwierdził, że pytanie referendalne o zaporę jest dla Donalda Tuska i jego stronnictwa „niewygodne”. Przypomnijmy, że brzmi ono: „Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?” – Jestem przekonany, że większość opozycji w swoich głowach projektuje odpowiedź „tak” albo będą bojkotować referendum i zachęcać swoich wyborców do jego bojkotowania, aby referendum nie miało mocy wiążącej- mówił polityk.

Wąsik nie ufa Tuskowi ws. granicy

Dopytywany o tę kwestię, wiceminister udzielił dłuższej odpowiedzi. – Opieram się też na pewnym doświadczeniu z rządów Donalda Tuska – przed wyborami mówi jedno, a po wyborach robi dokładnie odwrotnie. Jeżeli nawet dzisiaj deklaruje, że nie rozbierze zapory, to po wyborach to zrobi. Bariera na granicy Polski z Białorusią to dla niego symbol skutecznych rządów Prawa i Sprawiedliwości. Jestem pewien, że będzie chciał diametralnie zmienić naszą politykę, także w kwestii obrony granicy – mówił.

– Ja przypomnę, że Donald Tusk mówił o tych ludziach, którzy których władza białoruska posadziła przy granicy polskiej w Usnarzu, że „to są nieszczęśliwi ludzie, szukający swego miejsca na ziemi, nie stanowią dla Polski żadnego zagrożenia”. Parę tygodni po tych słowach Tuska był atak na polską granicę – dodawał.

Czytaj też:

Posłowie zajęli się incydentem z policyjnym śmigłowcem. Nikt z MSWiA nie przyszedł na komisjęCzytaj też:

Polska może otworzyć przejścia graniczne z Białorusią. Wąsik postawił warunki