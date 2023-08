Skandal w Parlamencie Europejskim. W domu syna europosłanki z Belgii znaleziono setki tysięcy euro

O odnalezieniu w domu Ugo Lemaire’a dużych sum pieniędzy poinformował jako pierwszy belgijski dziennik „Le Soir”. Przeszukania w miejscach związanych z europosłanką i jej rodziną miały związek z aferą Katargate.

Duża suma pieniędzy w domu syna europosłanki

Według „Le Soir” to europosłanka Maria Arena miała otworzyć policjantom drzwi do brukselskiego mieszkania swojego syna, znajdującego się po sąsiedzku z jej domem. „Le Soir” zaznacza jednak, że nie wiadomo jeszcze skąd pochodzą pieniądze i do chwili obecnej nie ustalono żadnego związku pomiędzy odnalezioną gotówką, a działalnością korupcyjną związaną z obcym krajem.

Belgijska prokuratura, poproszona o komentarz w sprawie przeszukania i skonfiskowanych pieniędzy, odmówiła podania dalszych informacji, ale stwierdziła, że „ubolewa nad jakimkolwiek wyciekiem informacji w tej sprawie”.

Afera Katargate

Maria Arena była bliską współpracowniczką byłego włoskiego europosła i domniemanego przywódcy Katargate Piera Antonio Panzeriego, który poszedł na ugodę ze śledczymi. Belgijska eurodeputowana określiła ich relację jako „przyjaźń zawodową”, a sam Panzeri zapewniał o swojej niewinności. Arena również konsekwentnie przekonywała, że jest niewinna. Do tej pory nie postawiono jej żadnych zarzutów.

W styczniu tego roku, gdy „Politico” ujawniło, że Arena korzystała z bezpłatnych lotów i zakwaterowania w Katarze. Deputowana miała brać udział w warsztatach zorganizowanych w Dausze przez katarski Narodowy Komitet Praw Człowieka. Po wyjściu na jaw tych informacji europosłanka zrezygnowała ze stanowiska szefowej podkomisji praw człowieka w PE.

Przeszukania w miejscach związanych z deputowaną z Belgii

Pieniądze odkryto podczas lipcowych przeszukań w sześciu miejscach związanych z deputowaną i jej rodziną. Przeszukania zarządzono, gdy odkryto powiązania między synem europosłanki, a synem Michela Claise’a, głównego sędziego w sprawie skandalu korupcyjnego w PE.

Z publicznie dostępnych dokumentów i postów w mediach społecznościowych wynika, że Ugo Lemaire, czyli syn Areny, i Nicolas Claise, czyli syn sędziego Claise, są wspólnie prowadzą firmę produkującą konopie indyjskie i znają się od wielu lat. W związku z podejrzeniami o konflikt interesów sędzia Claise wycofał się ze sprawy.

