To tutaj powalczą Ziobro, Czarnek, Morawiecki, Kaczyński. PiS przedstawiło swoje „jedynki”

W Legnicy o mandat poselski powalczy marszałek Sejmu Elżbieta Witek. W Lublinie „jedynką” PiS będzie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Z Chełma wystartuje Mariusz Kamiński, co szef PiS uzasadniał faktem, że jest to okręg graniczny. – Jakie są problemy z Białorusią to państwo wiedzą i obecność ministra tam ma wymiar i praktyczny i symboliczny. Pan minister kieruje jednym z tych resortów, które bronią obywateli i bronią Polski – mówił.

Prezes PiS ujawnił skąd wystartuje on i czołowi politycy Zjednoczonej Prawicy

Na pierwszym miejscu w Łodzi wpisany został minister spraw zagranicznych, profesor Zbigniew Rau. Był minister obrony narodowej Antoni Macierewicz będzie walczył o głosy w Piotrkowie Trybunalskim. Joanna Lichocka wystartuje z Sieradza, Małgorzata Wasserman z Krakowa, a Ryszard Terlecki z Nowego Sącza. Poseł Marek Suski zostanie „jedynką” w Radomiu.

W Warszawie numerem jeden Zjednoczonej Prawicy będzie nie Jarosław Kaczyński, a Piotr Gliński, minister kultury i dziedzictwa narodowego. Z okręgów wokół stolicy startować będzie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Z kolei z Opola wystartuje Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz'15, który w obecnej kadencji Sejmu sprzymierzył się z obozem rządzącym.

Na listach pojawi się także szef Kancelarii Premiera Marek Kuchciński, który wystartuje z Krosna. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro reprezentować będzie Rzeszów. W Białymstoku będzie to minister Jacek Sasin. Obecny premier Mateusz Morawiecki o głosy powalczy z kolei w Katowicach.

Sam Jarosław Kaczyński wybrał dla siebie okręg 33 i Kielce. Minister Marlenie Maląg przypadł Kalisz. W Poznaniu główną siłą PiS i Zjednoczonej prawicy ma być polityk, który w rządzie odpowiadał za kontakty z Unią Europejską – minister Szymon Szynkowski vel Sęk. W Szczecinie o głosy starać się będzie minister Marek Grubarczyk.

Pełna lista kandydatów Zjednoczonej Prawicy do Sejmu z pierwszych miejsc:

Elżbieta Witek – Legnica Marcin Gwóźdź – Wałbrzych Mirosława Stachowiak-Różecka – Wrocław Paweł Szrot – Bydgoszcz Krzysztof Szczucki – Toruń Przemysław Czarnek – Lublin Mariusz Kamiński – Chełm Marek Ast – Zielona Góra Zbigniew Rau – Łódź Antoni Macierewicz – Piotrków Trybunalski Joanna Lichocka – Sieradz Rafał Bochenek – Chrzanów Małgorzata Wasserman – Kraków Ryszard Terlecki – Nowy Sącz Anna Pieczarka – Tarnów Karol Bortniczuk – Płock Marek Suski – Radom Maria Koc – Ostrołęka i Siedlce Piotr Gliński – Warszawa Mariusz Błaszczak – Warszawa Paweł Kukiz – Opole Marek Kuchciński – Krosno Zbigniew Ziobro – Rzeszów Jacek Sasin – Białystok Kacper Płażyński – Gdańsk Piotr Mueller – Gdynia Stanisław Szwed – Bielsko-Biała Lidia Burzyńska – Częstochowa Bożena Borys-Szopa – Gliwice Bolesław Piecha – Rybnik 7Mateusz Morawiecki – Katowice Ewa Malik – Sosnowiec Jarosław Kaczyński – Kielce Leonard Krasulski – Elbląg Janusz Cieszyński – Olsztyn Marlena Maląg – Kalisz Zbigniew Hoffman – Konin Krzysztof Czarnecki – Piła Szymon Szynkowski vel Sęk – Poznań Czesław Hoc – Koszalin Marek Grubarczyk -Szczecin

