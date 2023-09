Szef ukraińskiej dyplomacji nie miał cierpliwości do krytyków. „To plucie w twarz”

W czwartek 31 sierpnia ukraiński minister spraw zagranicznych Dmytro Kułeba pojawił się na zebraniu szefów dyplomacji krajów należących do Unii Europejskiej. Po wszystkim wziął udział w konferencji prasowej, na której odniósł się do coraz częstszych głosów w przestrzeni publicznej, mówiących o powolnym rzekomo tempie ofensywy ukraińskiej. Jego zdaniem takie stawianie sprawy świadczy o braku szacunku dla żołnierzy.

Kułeba o „pluciu w twarz” ukraińskim żołnierzom

– Krytykowanie powolności kontrofensywy to plucie w twarz ukraińskim żołnierzom, którzy każdego dnia narażają swoje życie – mówił Kułeba do dziennikarzy. Polecił też, by wszystkie osoby sceptycznie oceniające dokonania ukraińskich wojsk, same zgłosiły się do walki i pojechały na front wojny ukraińsko-rosyjskiej.

Kułeba po raz kolejny zaapelował też o dodatkowe czołgi, wozy bojowe i systemy obrony lotniczej. – Tak długo, jak długo trwa wojna, Ukraina będzie potrzebowała wsparcia wojskowego krajów europejskich. Kiedy wygramy wojnę, wyjdę i powiem publicznie, że już nie potrzebujemy więcej broni, ale w czasie trwania walk potrzebujemy więcej i nie dlatego, że jesteśmy chciwi, ale w celu przywrócenia pokoju w Europie – mówił.

Co z koalicją samolotową na rzecz Ukrainy?

Szef MSZ Ukrainy ponownie wezwał też do powiększania koalicji państw, które chcą przekazać walczącej stronie myśliwce F-16. Ostatnio taką wolę ogłosiły Dania, Holandia i Norwegia. Poprosił też, by więcej europejskich krajów otworzyło się na opcję szkolenia ukraińskich pilotów.







