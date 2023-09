Ćwiczenia „Jesienny ogień”. Błaszczak: Zachęcam. Tu będzie można zobaczyć wojsko w akcji

17 września odbędą się otwarte dla publiczności ćwiczenia wojskowe „Jesienny Ogień”. – To będzie demonstracja gotowości Wojska Polskiego do obrony terytorium naszego kraju – mówił szef MON Mariusz Błaszczak na antenie radiowej „Jedynki”, zachęcając do udziału w wydarzeniu.

W piątek gościem „Sygnałów dnia” na antenie radiowej Jedynki był szef MON Mariusz Błaszczak. W czasie rozmowy minister obrony zachęcał do obserwowania żołnierzy podczas ćwiczeń „Jesienny Ogień”, które odbędą się 17 września terenie Ośrodka Szkolenia Wojsk Lądowych Bemowo Piskie. – To będzie demonstracja gotowości Wojska Polskiego do obrony terytorium naszego kraju. Ćwiczenie przygotowujemy niejako na wzór ćwiczenia, które miałem przyjemność obserwować w czerwcu w Korei Południowej – mówił Błaszczak. „Jesienny Ogień”. Błaszczak zaprasza na niecodzienny pokaz Szef MON podkreślał, że ćwiczenie jest „otwarte dla obserwatorów”. – Każdy może przyjść i obserwować umiejętności polskich żołnierzy i przewagę sprzętu, który jest w dyspozycji Wojska Polskiego – powiedział Błaszczak. MON zapowiada, że będzie to „pokaz zdolności interoperacyjnych różnych rodzajów wojsk i sprzętu oraz ich współdziałania na współczesnym polu walki”. Na poligonie będzie przygotowany sektor dla publiczności. Wszyscy chętni będą musieli się jednak wcześniej zarejestrować. – Zachęcam. Warto poczuć dumę tego, że jesteśmy Polakami, dumę z tego, że Wojsko Polskie jest przygotowane do tego, żeby stać na straży bezpieczeństwa Rzeczpospolitej, tak jak na defiladzie (15 sierpnia – red.). Tylko na defiladzie obserwowaliśmy przechodzące oddziały, a tu będzie można zobaczyć w akcji – mówił Błaszczak. „System obrony Polski za czasów Tuska skutkowałby tragedią” W czasie rozmowy na antenie Polskiego Radia szef MON krytykował też działania poprzedniego rządu w zakresie obronności. – System obrony Polski za czasów Tuska skutkowałby tragedią ludzkości cywilnej, tak jak w Buczy czy Irpieniu. Od 2015 r. nasze wojsko broni każdego skrawka polskiej ziemi, dlatego tworzymy nowe jednostki na wschód od Wisły – wskazywał. Według Błaszczaka „politycy PO chcą zapomnieć o tym, że likwidowali jednostki wojskowe”. – My realizujemy testament Lecha Kaczyńskiego – silne wojsko odstrasza agresora, a Tusk układał się z Putinem – stwierdził minister. Błaszczak zwracał uwagę, że w 2015 r. były trzy dywizje wojska, w tym dwie ulokowane przy granicy z Niemcami. – Teraz mamy cztery dywizje, formujemy piątą podlaską i jeszcze w tym roku będzie formowana szósta dywizja – zapowiedział szef MON. Czytaj też:

