Kolejny spot PiS wymierzony w Donalda Tuska. „Wygadał się”

W sobotę 2 września rano premier Mateusz Morawiecki opublikował na swoich kontach społecznościowych spot z Donaldem Tuskiem w roli głównej. „Donald Tusk to niebezpieczny manipulator” – pisał szef rządu. „Zobaczcie jak kręci w sprawie wieku emerytalnego – nie dajcie mu się oszukać!” – dodawał.

Tusk „bohaterem” spotu wyborczego PiS

„Donald Tusk wygadał się. Chodzi o wiek emerytalny” – mówi lektor w materiale wideo opublikowanym przez premiera. – Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Między innymi to wrażenie przymusu. Nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus... – mówił Tusk na nagraniu.

„On to przyznał. Zmusił Polaków do dłuższej pracy. Słuchajmy dalej” – zwraca uwagę lektor. – Być może pomogłem PiS-owi w cudzysłowie wygrać wybory, a wiek został cofnięty. Czyli wynik jest podwójnie negatywny – słyszymy dalej z ust Donalda Tuska.

„Dla Tuska obniżenie wieku emerytalnego to negatywny efekt. Śmiało Donald, mów dalej” – zachęca narrator w spocie PiS. – W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy w dużej mierze przy reformie OFE – to znów lider PO z nagrania.

Spot PiS ostrzega: „Tusk to niebezpieczny człowiek”

„No dobra. To przypomnijmy, co robiłeś przy OFE” – słyszymy w spocie. – Pieniądze, które są w OFE, nie są własnością Polaków. Gdyby były własnością Polaków, to każdy mógłby wycofać pieniądze z OFE – mówił polityk PO.

„Chciałeś, to masz. Tak traktowałeś Polaków”... – podsumowuje lektor. – To znaczy wytłumaczyć ludziom i dać im dobrowolność decyzji – mówi Tusk w kolejnym fragmencie. „Nie Donald, ty już nic nie tłumacz. Każdy wie, że kłamiesz i chcesz podnieść wiek emerytalny drugi raz” – podkreśla narrator. „Tusk to niebezpieczny człowiek. Nie daj mu się znów oszukać!” – głosi napis zamieszczony na końcu.

Wiek emerytalny przedmiotem referendum

Warto przypomnieć, że o kwestie wieku emerytalnego rządzący zamierzają pytać w referendum. „Czy jesteś za podwyższeniem wieku emerytalnego wynoszącego dziś 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn?” – tak brzmieć będzie pytanie, które zobaczymy 15 października w lokalach wyborczych.

