Z prawicy do centrum. Artur Dziambor znalazł dla siebie listę wyborczą

Był poseł Konfederacji Artur Dziambor ponownie powalczy o miejsce w Sejmie. Tym razem jednak zrobi to z list Trzeciej Drogi, czyli ugrupowania Szymona Hołowni oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza. Nieoficjalne ustalenia Onetu mogą szybko znaleźć potwierdzenie, lub zostać zdementowane. Na sobotę zaplanowana jest bowiem konwencja Trzeciej Drogi.

Nie tylko Dziambor. Trzecia Droga zwerbowała też Petru

Nie jest to jedyny powrót do dużej polityki. Trzecia droga zamierza wystawić też Ryszarda Petru, byłego przewodniczącego Nowoczesnej. „Oferuję mój start do Sejmu tam, gdzie będzie startował Sławomir Mentzen. Chcę z nim walczyć – twarzą w twarz. Po to aby przekonać jak największą część obecnych wyborców Konfederacji. Wyborców, którzy są przez to ugrupowanie po prostu oszukiwani” – proponował dwa tygodnie temu polityk.

Wiele wskazuje na to, że już w sobotę jego kandydaturę na swojej konwencji wyborczej ogłosi Trzecia Droga. „Mamy dziś dla Was sporo niespodzianek” – napisał na Twitterze Szymon Hołownia, podając dalej wpis Ryszarda Petru. Pozostaje pytanie, czy będzie kolejna debata Mentzen-Petru?

