Konwencja Trzeciej Drogi. Poznaliśmy hasło wyborcze Hołowni i Kosiniaka-Kamysza

– Zaczynamy wielki marsz do zwycięstwa – mówił na konwencji Trzeciej Drogi lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. – Do zwycięstwa dobra nad złem, pracowitości nad nieróbstwem, przyzwoitości nad przekupstwem. Tych wszystkich rzeczy, którym trzeba przywrócić wartość. Słowom trzeba przywrócić wartość, emocjom trzeba przywrócić wartość, tym co robimy, trzeba dać nadzieję. Tę nadzieją jest Trzecia Droga – przekonywał.

Trzecia Droga: Polityka może być inna

Wtórował mu Szymon Hołownia, szef Polski 2050. – Dzisiaj tutaj, w Katowicach chcemy wam pokazać i dowieść, że polityka może być inna. Że ludzie z politycznym doświadczeniem mogą połączyć siły z tym, którzy na tej scenie, na scenie wyborów staną po raz pierwszy – próbował pogodzić środowiska PSL i Polski 2050. – Zaprosić Polki i Polaków do tego, żeby za tych dokładnie 6 tygodni dali szanse Trzeciej Drodze, bo tylko ona z dostępnych dróg prowadzi w przyszłość, a nie w przeszłość – podkreślał.

Szef ludowców zaznaczał, że dzięki pojawieniu się na scenie politycznej Trzeciej Drogi, wyborcy mogą zdecydować i sercem i rozumem. Jak wyliczał, nowe ugrupowanie charakteryzuje: „pokój, pojednanie, rząd fachowców, przyzwoitość, sprawiedliwość, dobro i piękno”.

„Dość kłótni, do przodu!”

W trakcie konwencji potwierdziło się, że z list Trzeciej Drogi wystartuje Ryszard Petru. „Trzecia Droga ma najbardziej odpowiedzialny program gospodarczy – widać to było w głosowaniach nad 800+. Ja chcę zatrzymać Konfederacje. I zaproponować prawdziwy program wolności gospodarczych. Dlatego startuję do Sejmu. Z ostatniego miejsca w Warszawie. Liczę na Wasz głos” – pisał na Twitterze były lider Nowoczesnej.

„Dość kłótni, do przodu!” – podkreślano w haśle, które ma przyświecać politykom Trzeciej Drogi przez całą kampanię.

