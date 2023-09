Na konwencji Lewicy Czarzasty skomentował start Giertycha i Bąkiewicza. „Jestem szczęśliwy”

Lider Lewicy postanowił w sobotę odnieść się do głośnych ostatnio transferów politycznych. – Chcę wam coś powiedzieć i uciąć dyskusję w kilku sprawach. Jest dyskusja w sprawie Romana Giertycha. Czy powinien startować, czy nie. Powiem wam coś, co was bardzo zdziwi. Ja jestem bardzo szczęśliwy, że on startuje z list Platformy Obywatelskiej. Powiem wam dlaczego – zaczął temat Włodzimierz Czarzasty.

Czarzasty o Giertychu i Bąkiewiczu

– Dlatego, że każda partia bierze na swoje listy ludzi, za których bierze odpowiedzialność. Każda partia bierze odpowiedzialność za poglądy tych ludzi. Możemy głosować na jedną, drugą, albo trzecią partię. Im więcej wiemy o ich listach, im więcej wiemy o tych ludziach, tym trudniej będzie nas nabrać – mówił dalej Czarzasty.

– Ci, którzy chcą głosować na listę, gdzie jest Roman Giertych i jego poglądy, niech głosują na tę listę. Ci, którzy chcą głosować na PiS z Bąkiewiczem, niech głosują na tę listę. Ci, którzy chcą głosować na inne listy, niech głosują. Nie usłyszycie ode mnie ani jednego złego słowa na temat opozycji, jestem za współpracą z opozycją. Ale obserwujcie listy – podkreślał lider Lewicy.

Czarzasty: Głosowanie na jedną partię to droga do wygranej PiS

– I jeszcze jedna rzecz na koniec. Zwracam się do tych wszystkich, którzy mówią, że trzeba głosować na opozycji na jedną partię. Do tych cyników, do tych oszukańców. Wiecie, co to znaczy – głosować na jedną partię. To znaczy, że pozostałe partie z waszego bloku mogą potencjalnie nie wejść do Sejmu. Tego chcecie? Chcecie, żeby rządził PiS z Konfederacją? Dlaczego jesteście tacy cyniczni? Dlaczego nie mówicie całej prawdy?

Nie ma takich wyliczeń i obliczeń, które mówią, że wygra jedna partia i będzie rządziła. W przyszłości Polską będzie rządziło KO, Lewica oraz Trzecia Droga. Jeżeli którakolwiek z tych partii nie wejdzie do Sejmu, PiS i Konfederacja będą rządzić, czarne z brunatnym będą rządzić, mówię wam stąd to! – grzmiał Czarzasty.

Hasło wyborcze Lewicy

Nowa Lewica podczas sobotniej konwencji zaprezentowała też swoje hasło wyborcze. "Serce mam po lewej stronie" — brzmi slogan, pod którym to ugrupowanie walczyć będzie o głosy. Robert Biedroń oświadczył też, że powiększa się grono liderów Lewicy. Oprócz niego, Włodzimierza Czarzastego i Adriana Zandberga będą to także trzy posłanki: Magdalena Biejat, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk oraz Joanna Scheuring-Wielgus.

