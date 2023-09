Kanclerz Scholz odwołuje spotkania. Miał wypadek podczas biegania

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz musiał chwilowo przerwać swój krajowy objazd związany z trwającą w Hesji kampanią wyborczą, na którą pozostał nieco ponad miesiąc. Powodem zmiany planów kanclerza jest kontuzja, której doznał podczas biegania. „Kanclerz upadł podczas joggingu, ma siniaki na twarzy” – poinformowała w sobotę rzeczniczka rządu.

Rzeczniczka rządu zadeklarowała także, że nie wpłynie to na terminarz spotkań w nadchodzącym tygodniu. Wpłynęło za to na spotkania, które miały się odbyć jeszcze w tym.

Olaf Scholz odwołuje spotkania

– Kanclerz Federalny miał wypadek sportowy w sobotę, nie radzi sobie tak dobrze i niestety, niestety, wszystkie wydarzenia muszą zostać odwołane, w tym jego wizyta w Heringen – przekazał niemiecki socjaldemokratyczny deputowany Michael Roth w rozmowie z dziennikiem „Frankfurter Rundschau”.

Niedzielna wizyta w Heringen miała być symboliczna zarówno dla Scholza jak i dla deputowanego. Kanclerz miał tam złożyć hołd 25-letniej działalności swojego partyjnego przyjaciela Rotha jako członka niemieckiego Bundestagu.

To nie jedyne spotkanie, które najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku. Możliwe, że odwołana zostanie również wizyta w Bad Homburg, gdzie chciał wesprzeć haską kandydatkę SPD, a zarazem federalną minister spraw wewnętrznych Nancy Feaser. Poparcie Kanclerza podczas takich spotkań może odegrać znaczącą rolę w wyborach do landtagu, które odbędą się już 8 października.

