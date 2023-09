Siarkowska: Nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory

W poniedziałek, 4 września Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych opublikował oświadczenie w sprawie dopuszczalności aborcji w oparciu o przesłankę zdrowia psychicznego.

Zmiany ws. aborcji. Stanowisko episkopatu

Grupa ekspercka stanowczo sprzeciwiła się zmianie, która w ich ocenie „zmierza ku poszerzeniu kryteriów dopuszczających legalne pozbawienie życia nienarodzonego dziecka ze względu na przesłanki psychiatryczne”.

Przedstawiciele episkopatu stwierdzili, że „nowa wykładnia istniejącego prawa” w rzeczywistości przywróciłaby „legalizację aborcji na życzenie”, a jednocześnie byłaby „niekonstytucyjną, pozaustawową manipulacją”.

„Aborcja nie może być prawnie dopuszczona z powodu występowania u matki zaburzeń psychicznych” – podsumowano we wpisie w serwisie X. Stanowisko episkopatu skomentowała posłanka Konfederacji Anna Maria Siarkowska.

Anna Maria Siarkowska o krytyce wobec PiS

Polityk pochwaliła reakcję ZEP na proponowane zmiany w kwestii legalności aborcji. „Nareszcie Kościół przestaje chować głowę w piasek. Widocznie biskupi zrozumieli to w końcu, że nie po to Jezus Chrystus umarł na krzyżu, by PiS wygrał kolejne wybory” – napisała w serwisie X.

Anna Maria Siarkowska oświadczenie episkopatu nazwała „jednoznacznym” oraz „niewygodnym dla PiS”, podkreślając, że zostało opublikowane w trakcie kampanii wyborczej. „Krytykują więc to, co skrytykować należało już dawno: próbę wprowadzenia przez PiS aborcji de facto na życzenie. Bo tym właśnie byłoby poszerzenie rozumienia przesłanki do aborcji dot. życia i zdrowia kobiety o zdrowie psychiczne” – zakończyła wpis.

Odpowiedź posłanek Lewicy

Stanowisko episkopatu skomentowała także posłanka Lewicy Katarzyna Kotula. „Nikt was o zdanie nie pytał i nikt nie będzie waszej opinii brał pod uwagę, bo lekarze to nie misjonarze” – napisała w serwisie X. W podobny sposób na wpis odpowiedziała kandydatka z list paktu senackiego Magdalena Biejat. „Nikt Was nie pytał o zdanie” – skomentowała.