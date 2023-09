Lewica proponuje nowe rozwiązanie komunikacyjne. Czym będzie wspólny bilet

– Czy nie byłoby łatwo wszystkim państwu, żebyśmy mieli jeden wspólny bilet do podróżowania po całym województwie? Bilet, który byłby i na autobusy; i na kolej; W tych miejscowościach, gdzie są tramwaje – także na tramwaje; tam gdzie jest metro – czyli w Warszawie – także na metro. Jeden bilet obsługiwałby wszystkie te połączenia – mówiła posłanka Anna Maria Żukowska.

Tłumaczyła też, dlaczego do tej pory nie wprowadzono tego rozwiązania i dlaczego zrobi to dopiero przyszły rząd. – Tu jest potrzebna aktywna rola rządu, żeby pomóc w dogadaniu się wszystkich samorządów, do których należą te poszczególne elementy transportu publicznego. Żeby ułatwić państwu życie – podkreślała.

Czarzasty o problemie wykluczenia komunikacyjnego

O idei wspólnego biletu oraz wykluczeniu transportowym mówił też jeden z przewodniczących Lewicy, Włodzimierz Czarzasty. – Wyobraźcie sobie państwo, że w tej chwili w Polsce 13 milionów 800 tysięcy osób jest wykluczonych z dostępu do transportu publicznego – zaczął. – Nie ma dostępu do kolei oraz do PKS-u. PiS w przeciągu ostatnich 8 lat zlikwidował 300 tysięcy połączeń PKS-owych – grzmiał.

– Mam takie pytanie do rządzących z PiS-u, do rządzących w ogóle oraz do innych partii, które przedstawiają swoje programy wyborcze – czy pamiętacie o transportowym wykluczeniu? – pytał Czarzasty. – To nie jest tak, że jeśli opozycja dojdzie do władzy, jutro albo pojutrze wszystkie problemy transportowe zostaną rozwiązane. Nigdy państwu tego Lewica nie będzie obiecywała – zaznaczył.

– My nie chcemy okłamywać, ale chcemy powiedzieć o wielkim marzeniu Lewicy, jeżeli chodzi o komunikację. Chcemy doprowadzić w pewnej chwili do tego, żeby pociąg dojeżdżał do każdego powiatu, a żeby do gminy dojeżdżał autobus z każdego powiatu. To się da zrobić – zapewniał polityk.

Czytaj też:

Na konwencji Lewicy Czarzasty skomentował start Giertycha i Bąkiewicza. „Jestem szczęśliwy”Czytaj też:

Manekin zastąpił kontrowersyjną kandydatkę na konferencji Lewicy. Tumanowicz kpi