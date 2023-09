Rozwój programu Narew, kolejne Patrioty, 1700 dronów. Błaszczak zatwierdził ważne umowy

We wtorek w Kielcach zainaugurowany został XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. – Cieszę się, że także te spotkania, właśnie kieleckie, przyczyniają się do wzmocnienia potencjału polskiej armii, zakupów, które realizujemy, do polskiego przemysłu obronnego, do zawierania nowych kontraktów i kontaktów – mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego otwarcia wydarzenia.

137 mld zł na obronność

– Planujemy w następnym roku wydanie 137 miliardów złotych z budżetu Rzeczpospolitej na obronność. To także Fundusz Obrony Narodowej, ale to jest kwota, która robi wrażenie na całym świecie, bo to jest ponad 4 proc. naszego PKB – zapowiedział prezydent.



Duda podkreślał że „to w stosunku do PKB absolutnie jedna z największych kwot, jakie są wydawane w państwach NATO”, co pozwala na „bardzo dynamiczną modernizację polskiej armii w bardzo wielu sektorach jednocześnie”.

Prezydent razem z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem zwiedzili również wspólnie ekspozycję zagranicznego i krajowego przemysłu zbrojeniowego.

Umowy na dostawy sprzętu dla wojska zatwierdzone

Z kolei minister obrony zatwierdził podczas targów w Kielcach, w obecności prezydenta, umowy na dostawy sprzętu dla wojska. Wśród nich znalazły się między innymi umowy dotyczące rozwoju programu Narew, które dotyczą pozyskania przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.

NAREW to największy projekt zbrojeniowy w historii Wojska Polskiego, którego szacunkowy koszt wynosi od 50 do nawet 70 miliardów złotych. Program jest połączony z programem „Wisła”, opartym na systemie Patriot. W jego ramach planowane jest pozyskanie 23 baterii przeciwlotniczych zestawów rakietowych krótkiego zasięgu.

Ponadto podpisano umowę na realizację II fazy programu Wisła, umowę na pozyskanie dwóch dywizjonów dla dwóch nowych Morskich Jednostek Rakietowych, umowę na dostawę zautomatyzowanych stanowisk dowodzenia ZENIT-MP+, oraz umowę na dostawę blisko 1700 bezzałogowych statków powietrznych.

Mariusz Błaszczak: Robimy kolejny krok na przód

– Mamy wszyscy wielką satysfakcję, że tak dynamicznie rozwija się Wojsko Polskie. To ważne umowy – podkreślał Mariusz Błaszczak w Kielcach. Szef MON podkreślał, że „niewątpliwie te wszystkie działania wzmocnią bezpieczeństwo Polski” i wskazywał, że „inni mogą brać z nas przykład jak konsolidujemy nasze działania i budujemy sieciocentryczny system”

– Generalnie robimy kolejny krok na przód. Nowoczesna broń trafia na wyposażenie Wojska Polskiego. Nowoczesny sprzęt i uzbrojenie także działa jak magnez na młodych ludzi, którzy wstępują do Wojska Polskiego – przekonywał Błaszczak podczas targów zbrojeniowych.

