Kaczyński składa obietnicę dotyczącą armii. „Za dwa lata”

We wtorek w Kielcach rozpoczął się 31. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Wydarzenie zainaugurował prezydent Andrzej Duda, a minister obrony Mariusz Błaszczak uroczyście zatwierdził na nim umowy na dostawy sprzętu dla wojska. List do uczestników skierował też wicepremier Jarosław Kaczyński.

List Kaczyńskiego do uczestników targów w Kielcach

„W obliczu rosyjskiej pełnoskalowej, barbarzyńskiej agresji na Ukrainę oraz działań hybrydowych na naszej wschodniej granicy nie trzeba już, mam nadzieję, nikomu tłumaczyć, jak ważne są sprawy bezpieczeństwa, a zatem i tego typu targi” – napisał Kaczyński.

Prezes PiS zwrócił uwagę, że w tegorocznej edycji targów bierze udział 700 wystawców. „Potwierdza to rangę tego kieleckiego wydarzenia oraz jego znaczenie dla naszej armii i rodzimego przemysłu obronnego” – ocenił.

Kaczyński wskazał, że w tym roku krajem wiodącym targów jest Korea Południowa, która jest„bardzo ważny partnerem w dziele modernizacji polskich sił zbrojnych”. „Mam zatem graniczącą z pewnością nadzieję, że tegoroczny salon przemysłu obronnego potwierdzi swoją renomę oraz zaowocuje nawiązaniem nowych kontraktów biznesowych, otwarciem szerszych perspektyw współpracy, a także zawarciem wielu korzystnych dla wszystkich stron kontraktów” – napisał Kaczyński w liście do uczestników kieleckich targów zbrojeniowych.



„Będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie”

Wicepremier przypomniał też słowa swojego brata prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który „przestrzegał, że na armii nie wolno oszczędzać”. „Niestety nie każdy chciał wziąć te słowa do serca. Musimy nadrabiać w trybie przyspieszonym zaległości. Zwiększyliśmy wydatki na obronność. Zintensyfikowaliśmy proces rozbudowy i modernizacji naszego wojska, jednocześnie odbudowujemy to, co zniszczyli nasi poprzednicy. Odtwarzamy flankę wschodnią, przywracając na niej zlikwidowane jednostki wojskowe oraz wzmacniając obronę naszych granic” – wyliczał.

Kaczyński podkreśli, że „za dwa lata będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie”. „Mój brat podkreślał, że siła armii to nie tylko, a nawet nie przede wszystkim jej liczebność, ale to także jej wyposażenia, sprzęt, nowoczesność. Innowacyjność jest sprawą kluczową, zmierzamy w tym kierunku, a MSPO nam tę drogę ułatwia” – podkreślił wicepremier.

