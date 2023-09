Andrzej Duda na szczycie Inicjatywy Trójmorza. Wspomniał o największym sukcesie

Andrzej Duda razem z małżonką przebywa w Bukareszcie, gdzie bierze udział w 8. Szczycie i Forum Biznesu Inicjatywy Trójmorza. Polski prezydent spotkał się ze swoimi odpowiednikami m.in. z Rumunii, Litwy i Chorwacji, a już po nim wygłosił oświadczenie dla mediów. Duda zaznaczył, że sukcesem szczytu jest przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Z kolei Mołdawia została partnerem stowarzyszeniowym.

Polska głowa państwa podkreśliła, dlaczego szczyt Trójmorza jest tak ważny. Duda wymienił w tym kontekście inicjatywy infrastrukturalne. – Wojna w Ukrainie, rosyjska napaść, konieczność dostaw i eksportowania produktów do Ukrainy po to, aby Ukraina mogła w miarę normalnie funkcjonować w tej trudnej sytuacji pokazała, jak bardzo ważne są połączenia infrastrukturalne w naszej części Europy – mówił prezydent.

Andrzej Duda o projektach infrastrukturalnych Inicjatywy Trójmorza

Duda podkreślił, że projekty infrastrukturalne są ważne i mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa. – To nie jest tylko handel, rozwój gospodarczy, turystyka, to nie jest tylko łączenie ludzi – wymieniała polska głowa państwa. Duda zwracał uwagę na wagę współpracy.

– Każdy projekt, który realizujemy, każde euro, które wydajemy na infrastrukturę, wspiera także rozwój infrastrukturalny UE. To dodatkowo stanowi zachętę, by społeczeństwa Ukrainy i Mołdawii, władze tych państw, podejmowały działania reformatorskie, niezbędne do tego, by stać się państwami członkowskimi Unii Europejskiej. To działa – powiedział prezydent.

Główne cele Inicjatywy Trójmorza

Głównymi celami Inicjatywy jest lepsza integracja gospodarcza państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym, zwiększenie jedności i spójności w ramach UE, tworzenie płaszczyzny współpracy transatlantyckiej. Szczególnie ważnym aspektem w ostatnim czasie są wspólne działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom naszego regionu.

