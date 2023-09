Ważna inwestycja w sektorze obronnym. Premier wskazał kolejne miejsce produkcji Krabów

W dniach 5-8 września, tj. od wtorku do piątku, odbywa się w Kielcach XXXI Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego.

Kraby będą produkowane także w Gliwicach

To jedne z największych w Europie targów, w trakcie których prezentowane są największe dokonania przemysłu zbrojeniowego z całego świata. W tegorocznej edycji bierze udział ponad 700 wystawców z 35 państw.

W czwartek, 7 września, na targach pojawił się premier Mateusz Morawiecki. Wraz z prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Sebastianem Chwałkiem podpisał list intencyjny ws. dofinansowania budowy drugiej linii produkcyjnej samobieżnych armatohaubic Krab.

Te maszyny są obecnie produkowane w Hucie Stalowa Wola. Kolejnym miejscem produkcji mają być Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” w Gliwicach.

Inwestycja warta 850 mln zł

Wartość podpisanego listu intencyjnego opiewa na 850 mln zł. Morawiecki podkreślił, że Kraby wykazały swoją skuteczność w walkach z Rosjanami na Ukrainie.

– Te pieniądze pozwolą na wyposażenie nowych hal produkcyjnych po to, aby w najbliższym czasie, jak tylko będziemy potrafili zorganizować proces technologiczny, ok. 50 Krabów było produkowanych w Bumarze-Łabędy (...) To broń, która jest dzisiaj przedmiotem pożądania państw Europy i na całym świecie. Znakomicie sprawdzona, precyzyjna broń produkcji polskiej w kooperacji z producentami całego świata – powiedział premier.

Przypomnijmy, że rząd Zjednoczonej Prawicy postawił sobie za cel uczynienie Wojska Polskiego najsilniejszą armią lądową w Europie. Ten proces ma potrwać dwa lata.

Czytaj też:

Błaszczak porównał nakłady na obronność. „Oni twierdzili, że na nic nie ma pieniędzy”Czytaj też:

Kaczyński składa obietnicę dotyczącą armii. „Za dwa lata”