Kłótnia w TVP Info. „To program absolutnie zmanipulowany”

Wanda Nowicka w środę 6 września była gościem programu „Minęła 8” na antenie TVP Info. Pierwszym tematem poruszonym w dyskusji była propozycja Prawa i Sprawiedliwości „Lokalna półka”. Posłanka Lewicy jako ostatnia miała okazję zabrać głos na ten temat.

– W pierwszym rzędzie ja chciałabym wyrazić oburzenie, że w telewizji publicznej, przynajmniej teoretycznie publicznej, od rana do nocy, od paru tygodni chodzą spoty wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. Spoty wyborcze, które powinny być prezentowane w ramach kampanii wyborczej. Ja mam pytanie, czy za te spoty Prawo i Sprawiedliwość płaci telewizji publicznej? – zaczęła na wstępie Nowicka. Prowadzący rozmowę próbował uzyskać od polityk „merytoryczny” komentarz.

Wanda Nowicka o spotach wyborczych PiS w TVP Info

– Ale, co gorsza, te spoty są nie tylko prezentowane od rana do nocy, ale my tutaj, przedstawiciele opozycji, musimy te spoty komentować. Czy będą na równych zasadach prezentowane spoty opozycji, gdzie nasze propozycje programowe będą z równym nabożeństwem analizowane, dyskutowane, by rozmowa była nie wyłącznie na temat programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości? – dodała Nowicka, po czym już odniosła się do istoty propozycji PiS.

Chwilę później goście w takim samym składzie rozmawiali już w programie „Minęła 9”. Tym razem pracownik TVP Info zdecydował, że tematem będzie kolejny odcinek serialu „Reset” jego kolegi z redakcji Michała Rachonia i związanego ze stacją historyka Sławomira Cenckiewicza. W tym wypadku polityk Lewicy ponownie postanowiła wygłosić oświadczenie.

Posłanka Lewicy skrytykowała serial TVP Info. Prowadzący rozmowę szybko zmienił temat

– Ja nie oglądam „Resetu” i nie będę go oglądała, ponieważ jest to program absolutnie zmanipulowany, robiony pod rozmaite tezy. Nie ma nic wspólnego z obiektywizmem naukowym. Tezy, które są zawarte w tym filmie, są bardzo wątpliwe. Pan Cenckiewicz ma wprawdzie tytuł profesora, ale żadnych standardów profesorskich i naukowych nie trzyma – podsumowała Nowicka. Posłanka nie chciała się wypowiadać w tej kwestii, więc prowadzący rozmowę zmienił temat.

