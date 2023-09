NA ŻYWO: Konwencja Koalicji Obywatelskiej w Tarnowie. Donald Tusk ogłasza 100 konkretów

Już wcześniej lider PO zapowiadał, że konwencja m przynieść wizję naprawy państwa. Tusk przekonywał, że udział w niej wezmą setki ekspertów, a wydarzenie trwać będzie cały dzień. Pojawić się mają także konkretne rozwiązania, takie jak obniżenie cen benzyny do 5 złotych.

– To nie są żadne cuda. W tej sprawie konkretne rozwiązanie polega na tym, że Obajtek ze swoim Orlenem nie muszą tłuc zysków rekordowych w skali świata i się chwalić tym, że Orlen ma 20, 50, 100 miliardów złotych z waszej kieszeni – stwierdził lider Koalicji Obywatelskiej.

Konwencja programowa PO. Gdzie oglądać?

Samą wizję braku programu Koalicji Obywatelskiej, z naciskiem na Platformę Obywatelską, były premier określił „sprytną strategią PiS-u”. Zarzucił przy tym, że to partia rządząca nie dość, że nie ma programu, to jeszcze słynie z kradzieży pomysłów innych partii.

Od tego czasu PiS ogłosił serię konkretów. Na początek Mateusz Morawiecki zaprezentował „Przyjazne osiedle”, później przyszedł czas na „Dobry posiłek”. W czwartek Przemysław Czarnek przedstawił pomysł, na którym skorzystać ma 5 milionów uczniów. Z kolei Przemysław Wipler potwierdził niedawno, że Konfederacja opowiada się za likwidacją 13. i 14. emerytury.

KO pokazuje 100 konkretów. Oglądaj transmisję

Jeszcze przed rozpoczęciem sobotniej konwencji PO, pierwszy konkret ogłosił Michał Kołodziejczak. – Mówimy o pierwszym konkrecie, w którym Agrounia idzie do wyborów. Przedstawiamy go wśród stu konkretów (Koalicji Obywatelskiej – red.). My zobowiązujemy się do tego, że zostanie utworzony w Polsce Fundusz Stabilizacyjny i koniec z przeciąganiem płatności za żywność dla producentów rolnych – oświadczył w sobotni poranek lider Agrounii.

Fundusz Stabilizacyjny zaproponowany przez lidera Agrounii ma mieć zastosowanie, kiedy dana firma nie płaci rolnikowi za dostarczone produkty, te zobowiązania przejmuje państwo i wypłaca producentowi pieniądze i ściąga pieniądze od dłużnika. – Tutaj państwo musi pokazać swoją siłę i musi pokazać, że nie będzie pozwalało na krzywdzenie tych, którzy są najsłabsi – mówił Kołodziejczak.



