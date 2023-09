Propagandziści z Białorusi znów uderzają w Polskę. „Warszawa to gadająca głowa”

Awdonin swoje przemyślenia wyłożył w rozmowie z reżimową agencją informacyjną Belta. Komentował trudne aktualnie stosunki polsko-białoruskie, ze szczególnym uwzględnieniem ultimatum, które Polska i kraje bałtyckie przedstawiły białoruskim władzom. Wzywały w nim Mińsk do natychmiastowego wydalenia z kraju najemników niesławnej prorosyjskiej Grupy Wagnera.

Białorusini odrzucają ultimatum sąsiadów

Białorusin z góry odrzucił jakiekolwiek rozważania na temat wspomnianego ultimatum. – Prezydent bardzo jasno dał do zrozumienia, że stanowisko Warszawy i krajów bałtyckich jest nieadekwatne. Po pierwsze jest nieadekwatne w tym, jakie żądania mogą stawiać suwerennemu państwu? Jakie żądania? – powtarzał oburzony.

Podkreślał, że tego typu komunikacja jest nie do przyjęcia, zwłaszcza między sąsiadami. Dodawał, że przed postawieniem sprawy na ostrzu noża, należy „spojrzeć na siebie i być wyjątkowo czystym lub neutralnym”. Dodawał do tego, że w podobnych sytuacjach należy też deklarować pokój i przyjaźń między sąsiadami, czego w przedmiotowym stanowisku zabrakło.

Awdonin: Polska to gadająca głowa

Awdonin stwierdził, że cała sprawa nie jest w nawet pomysłem Polski i krajów bałtyckich. – Warszawa to po prostu swego rodzaju gadająca głowa, bo w jej imieniu wypowiadają się Bruksela, Waszyngton i Londyn. To one tworzą tekst. Warszawa jest wyłącznie rzecznikiem ich programu – przekonywał.

– Dlatego nasz prezydent powiedział bardzo dobrze: Najpierw wycofajcie te wojska, zniszczcie infrastrukturę wojskową, którą stworzyliście, uczyńcie wasze państwa neutralnymi i wolnymi od jakiejkolwiek idei militarystycznej i nacjonalistycznej, a wtedy będzie można z wami porozmawiać. W przeciwnym razie będziemy zmuszeni zapewnić bezpieczeństwo sobie, naszym ludziom. Jak to robimy, jakimi metodami, to nie powinno was już interesować – mówił.

Sama Białoruś nie zachowuje jednak neutralności w wojnie, która toczy się obecnie na terytorium sąsiedniej Ukrainy. Przy wielu okazjach udzielała już wsparcia Rosji, okupującej znacznie mniejszy i słabszy militarnie kraj. Dotychczas wielokrotnie też uderzała propagandowo w Polskę i kraje Zachodu, które udzieliły wsparcia atakowanemu państwu.







Raport Wojna na Ukrainie

Otwórz raport





Czytaj też:

Białoruś uderza w polskie wojsko. „Działania, które można uznać za zbrojną prowokację”Czytaj też:

Kryzys na granicy z Białorusią. Takiego raportu nie było dawno