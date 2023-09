Kukiz wyśmiany przez Kabaret Młodych Panów. Odpowiedź polityka? „To prawda”

Kabaret Młodych Panów w wyświetlanym na Polsacie programie „Kabaret na żywo: Młodzi i Moralni”, zaczepił Pawła Kukiza. Jedynka na opolskiej liście Prawa i Sprawiedliwości początkowo została przedstawiona jako „kandydat bezpartyjny”, który „musi wygrać wybory, żeby nie dopuścić do władzy postkomunistów i kosmopolitów”. Następnie jednak Kukiza podsumowano jednym zdaniem: „Kukiza to akurat mogą mieć wszyscy”. Po tych słowach publiczność zareagowała głośnym śmiechem.

Kukiz odpowiedział na kpiny kabaretu

Wywołany do tablicy polityk postanowił odpowiedzieć na swoim profilu na Facebooku. „To prawda. Od ZAWSZE mówię, że pójdę z każdą partią, która wpisze do swojego programu postulaty zmian ustrojowych (ordynacja, referenda obywatelskie, itd.). Postulaty, które wprowadzone w życie spowodują, że 3/4 kabaretów nie będzie się miało z czego śmiać” – napisał w poniedziałek 11 września.

O nastawieniu lidera Kukiz'15 do kabaretowych drwin można było co nieco dowiedzieć się także z komentarzy. Kiedy użytkownik ukrywający się pod nickiem „Stefan Burczymucha” napisał, że „nie ma się co przejmować prowokacjami szczujni”, Kukiz zareagował. Nie przejmuję się. „Przejmuje się jedynie tym, ze »publiczność ryknęła śmiechem«. Że nie wie ta publiczność, iż śmieje się tak naprawdę z siebie” – zwracał uwagę polityk.

Kukiz na konwencji PiS

W minioną sobotę w Końskich odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości. Pojawił się na niej Paweł Kukiz, który startuje w wyborach z pierwszego miejsca na liście PiS w Opolu. Muzyk stanął na scenie po trójce liderów partii rządzącej.

– Od blisko 20 lat idę po jedną, jedyną, najważniejszą dla mnie sprawę na świecie, w polityce – po zmianę sposobu wybierania posłów. Idą po ordynację, o której konieczności mówiła już Solidarność w projekcie obywatelskim Konstytucji, i o której w 1999 roku mówił świętej pamięci premier Jan Olszewski – wskazał lider Kukiz'15. Kukiz podkreślał, że w programie PiS na nową kadencję wpisani zostali też sędziowie pokoju, czyli kolejny z jego flagowych postulatów.

