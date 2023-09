Tusk nawiązał do zwolnienia Santosa. Oberwało się Kaczyńskiemu

Choć oficjalnego komunikatu PZPN wciąż nie ma, to jest już jasne, że era Fernando Santosa w reprezentacji Polski w piłce nożnej dobiegła końca. Po serii nieudanych spotkań w eliminacjach mistrzostw Europy i katastrofalnym meczu z Albanią, Portugalczyk został zwolniony. Trener miał szybko zgodzić się na warunki przedstawione mu przez Cezarego Kuleszę. Z ustaleń "Wprost" wynika, że rozwiązanie kontraktu z Santosem wcale nie było tak bolesne dla federacji, jak sugerowano wcześniej.

Do „dokonań” Portugalczyka z polskimi piłkarzami odniósł się również znany ze swojego zamiłowania do piłki nożnej Donald Tusk, który porównał sytuację kadry do sytuacji państwa. „To, co Santos zrobił z polską kadrą, przypomina do złudzenia to, co Kaczyński robi z polskim państwem. Obu żegnamy z ulgą” – napisał lider PO.

Tusk o działaniach rządu: „Rzygać się chce”

Dzień wcześniej głośnym echem odbiły się słowa Tuska dotyczące raportu NIK o działaniach rządu w czasie pandemii koronawirusa. „Zarabiali na pandemii, na chorych dzieciach, na kościelnych działkach, na drożyźnie, na migrantach. Prawi i sprawiedliwi. Rzygać się chce” – stwierdził Tusk, nawiązując również do innych afer z ostatnich lat.

Na wpis Tuska szybko odpowiedzieli politycy obozu władzy. „«Rzygać się chce», pisze były polski premier i przewodniczący Rady Europejskiej, «kultura» aż tryska z jego wystąpień i wpisów, poza wszystkim, świadczy to jednak o słabnących sondażach Koalicji Obywatelskiej” – ocenił europoseł PiS Zbigniew Kuźmiuk. „Wyjechał do Brukseli zarobić, zostawiając Polskę z problemem nielegalnych imigrantów, biedy i wyprzedanych przedsiębiorstw. Teraz wraca walczyć o niemieckie interesy wciąż rzygając jadem. Obrzydliwe” – napisał wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski z Suwerennej Polski.

