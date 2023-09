Starcie reportera TVP Info z Tuskiem. „Czy nie jest panu wstyd?”

Lider PO Donald Tusk wystąpił na konferencji, której tematem była afera wizowa. Onet ustalił, że minister Piotr Wawrzyk został zdymisjonowany, ponieważ miał pomóc swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do USA.

– Cały świat to widzi. Czas, by wyjaśnili to Polkom i Polakom – powiedział. – Mówimy o delikatnych kwestiach. Zadaniem Europy jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki migracyjnej, wpuszczać tych, których jesteśmy w stanie skontrolować. Rząd PiS-owski zdewastował to. Mają gęby pełne frazesów, a okazali się rekordzistami w skali Europy. Do tego dochodzi proceder łapówkarski (…) Dlaczego w sprawie tak zasadniczej, dla naszych obywateli i pozycji Polski w świecie nie powiedzieli ani jednego słowa? – pytał Tusk.

Starcie z reporterem TVP Info. „Czy nie jest panu wstyd”

Reporter TVP Info zapytał, czy Tuskowi nie jest wstyd za głosowanie ws. paktu migracyjnego w Parlamencie Europejskim. – Czy nie jest panu wstyd za słowa ws. migrantów z 2017 roku? – dodał.

– Bardzo wstydzimy się tego, co robi rząd PiS-u w ostatnich latach. Żeby ta informacja, szczególnie do telewizji rządowej, wreszcie do was dotarła, o ćwierć milionie wiz dla mieszkańców Afryki i Azji i ponad 600 tys. w czasie pisowskich rządów. To daje wyobrażenie o skali. Jestem przekonany, że żadne techniki propagandowe (…) tego faktu nie zaciemnią. Jestem przekonany, że dożyjemy niedługo momentu, gdy telewizja publiczna będzie zainteresowana ujawnianiem afery, a nie prześladowaniem opozycji – odpowiedział Tusk.

Reporter powtórzył pytanie. – Nawet praca w TVP Info nie usprawiedliwia arogancji i braku kultury – powiedział Tusk.

Zapytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego, że „nie ma poglądów” powiedział, że chętnie spotka się z prezesem PiS. – Jestem gotów przeprowadzić z nim debatę, nawet w TVP Info. Telewizja publiczna nie chce otwartej debaty z liderem opozycji – zaznaczył.

Po nagłym odwołaniu wiceszefa MSZ Piotra Wawrzyka przez premiera Mateusza Morawieckiego stanowisko podsekretarza stanu w resorcie objął Jarosław Lindenberg. Oficjalnym powodem dymisji ministra miała być nieukładająca się współpraca. „Gazeta Wyborcza” i „Rzeczpospolita” informowały, że w tle mogą być nieprawidłowości przy przyznawaniu wiz pracowniczych dla cudzoziemców. Śledztwo w tej sprawie prowadzą CBA oraz Prokuratura Krajowa.

Prokuratura Krajowa zareagowała na informacje w mediach na temat „afery wizowej” w MSZ. Przekazała, że „przedmiotem śledztwa, prowadzonego przez prokuraturę wspólnie z CBA, są nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie kilkuset wiz w ciągu półtora roku. Uwzględniono przy tym mniej niż połowę tych wniosków”.

Czytaj też:

Afera wizowa doczekała się komentarza prezydenta. Duda wystosował ważny apelCzytaj też:

Posłowie KO zarzucili policji mataczenie ws. wiz. Jest odpowiedź