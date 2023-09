Strzeżek reaguje na doniesienia o tzw. grupie Wawrzyka. „Złożę wniosek do prokuratury”

Przypomnijmy: premier Mateusz Morawiecki zdymisjonował pod koniec sierpnia wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Stracił on także miejsce na listach wyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

Dlaczego Wawrzyk stracił stanowisko?

W zakresie jego kompetencji znajdowały się m.in. sprawy wizowe. Szef rządu wyjaśnił, że zdymisjonowanie Wawrzyka to pokłosie postępowania, które prowadzą Centralne Biuro Antykorupcyjne i prokuratura. Śledczy badają nieprawidłowości przy składaniu wniosków o wydanie wiz.

– Wiem o takim powstępowaniu wyjaśniającym, które trwa i stąd ta dymisja. Chcemy zachować absolutną transparentność i uczciwość. Jak tylko natrafiamy na ślady nieprawidłowości, (...) to pozostawiamy sprawy do wyjaśnienia. Dymisja nastąpiła, aby przeciąć jakiekolwiek wątpliwości – skomentował 4 września Morawiecki.

Dotychczas zarzuty w tym postępowaniu usłyszała jedna osoba. To pośrednik, który miał wykorzystywać znajomości w resorcie spraw zagranicznych do zarabiania na wizach dla cudzoziemców z krajów azjatyckich.

Doniesienia ws. kanału przerzutowego do USA

W czwartek, 14 września, portal „Onet” opublikował obszerny artykuł dotyczący afery wizowej. Z ustaleń „Onetu” wynika, że Wawrzyk miał pomóc swoim współpracownikom stworzyć nielegalny kanał przerzutu imigrantów z Azji i Afryki przez Europę do Stanów Zjednoczonych.

„Znamy szczegóły jednego z najbardziej efektownych przerzutów nielegalnych imigrantów z Indii (...) Ściągani przez ekipę Wawrzyka Hindusi udawali ekipy filmowe z Bollywood. Za przerzucenie do Ameryki każdy płacił 25-40 tys. dol (...) Wawrzyk wymuszał na polskich dyplomatach wydawanie wiz wskazanym przez niego imigrantom. Do konsulatów trafiały listy z dziesiątkami i setkami nazwisk” – czytamy w artykule „Onetu”.

Strzeżek zamierza powiadomić prokuraturę

Tuż po publikacji artykułu, Jan Strzeżek – były rzecznik partii Porozumienie, a obecnie prezes stowarzyszenia Młoda Polska – zapowiedział w mediach społecznościowych złożenie zawiadomienia do prokuratury.

Polityk chce zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.

„W związku ze wstrząsającymi informacjami Onetu dotyczącymi działalności Piotra Wawrzyka złożę wniosek do prokuratury o możliwości popełniania przestępstwa z art. 258 Kodeksu karnego. To co wyczyniała grupa Wawrzyka załatwiając wizy na potęgę powinno zostać dokładnie sprawdzone. PiS w ten sposób pokazał, że te ich wszystkie slogany o bezpieczeństwie Polski można włożyć między bajki” – napisał na X (dawniej Twitter) Strzeżek.

