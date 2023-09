Ziobro nie zamierza przepraszać za słowa na temat Agnieszki Holland. Komentuje spór

„W III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców. Dziś mają od tego Agnieszkę Holland…” – napisał w mediach społecznościowych Zbigniew Ziobro. Minister sprawiedliwości skomentował w ten sposób wywiad reżyserki, która opowiadając o swoim filmie o kryzysie humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy stwierdziła m.in., że PiS stworzył tam „obóz ćwiczeniowy okrucieństwa”. W odpowiedzi reżyserka postawiła ministrowi ultimatum. Jeśli lider Suwerennej Polski nie opublikuje przeprosin i dodatkowo nie wpłaci 50 tys. zł na Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”, Holland pójdzie z tą sprawą do sądu.

Ziobro nie zamierza przepraszać Holland

Na antenie telewizji wPolsce.pl Ziobro po raz kolejny zapewnił, że nie wycofa się z tego, co powiedział o Agnieszce Holland. Oskarżył artystkę, że "z pełną świadomością szkodzi Polsce, naszej reputacji, naszemu wizerunkowi, wyobrażeniu Polaków na świecie w czasie, kiedy Polacy pokazali piękne cechy swojego charakteru, przyjmując rzeczywistych uchodźców, kobiety, dzieci z Ukrainy".

— Pani Holland sprowadziła polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej do roli przestępców i sadystów, a nawet porównała ich do nazistów, którzy wozili Żydów do obozów zagłady. Jej słowa z wywiadu, w którym się odniosłem w swoim wpisie, to jest moralna zbrodnia – grzmiał. Oskarżył ją też o „wyjątkowy tupet i bezczelność”. — Proszę bardzo, niech składa pozwy do każdego sądu – powiedział.

Minister sprawiedliwości dawał wyraźnie do zrozumienia, że pod żadnym warunkiem nie zamierza przepraszać. – Napisałem te słowa w sposób przemyślany, dokładnie tak uważam i z nich się nie wycofam. Będę je tysiąc razy lub więcej powtarzał, napisałem prawdę – podkreślał polityk Suwerennej Polski.

Agnieszka Holland domaga się przeprosin i grozi procesem

Holland w oświadczeniu podkreśliła, że wpis Ziobry „w sposób oczywisty narusza jej dobra osobiste i stanowi zniesławienie”. Reżyserka wezwała lidera Suwerennej Polski do publicznych przeprosin i wpłaty 50 tysięcy złotych na rzecz organizacji "Dzieci Holokaustu". Jeśli Ziobro nie zrobi tego w ciągu siedmiu dni, Holland zapowiedziała podjęcie kroków prawnych.

Czytaj też:

Współtwórca „Zielonej granicy” napisał list do Ziobry. Wspomniał o śmierci kilkudziesięciu osóbCzytaj też:

„Zielona granica” Agnieszki Holland zmiażdżona przez SG. „Szkalowanie munduru”