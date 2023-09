Kandydatka KO do Sejmu atakowana kadrem z filmu pornograficznego. „Moralny upadek”

Małgorzata Bojko, która na Twitterze obecna jest pod nickiem @malbojko, należy do wspierającego obóz rządzący Klubu Gazety Polskiej. Jej profile społecznościowe pełne są wpisów krytycznych wobec opozycji. Ten jeden przykuł jednak uwagę kandydatki Koalicji Obywatelskiej i może zakończyć się sprawą w sądzie.

Aleksandra K. Wiśniewska padła ofiarą fake newsa

„Pani Małgorzata Bojko z Klubu Gazety Polskiej, narzędzia prawicy, zaatakowała mnie dziś poprzez ohydną manipulację, używając do tego zdjęć z rosyjskich stron pornograficznych” – poinformowała na Twitterze Aleksandra K. Wiśniewska.

„Ten moralny upadek obnaża wasz strach, pogardę wobec kobiet i ich praw. To, co robią prawicowe trole, to żenująca desperacja. Niech obywatele zobaczą podłość, małość i niebezpieczeństwo waszych działań” – dodawała w tym samym wpisie kandydatka na posłankę.

„Fabrykacje Małgorzaty Bojko spotkają się z konsekwencjami prawnymi. Czy »Gazeta Polska« używa działaczy mieszkających za granicą, by utrudnić pozew w trybie wyborczym? Nie uciekniecie od odpowiedzialności” – zapewniała polityk Koalicji Obywatelskiej, dodając hasztag #KobietyNaWybory.

Kim jest Aleksandra K. Wiśniewska?

Aleksandra Wiśniewska od niedawna pełni funkcję społecznej pełnomocniczki prezydent Łodzi ds. zaangażowania obywatelskiego. Wcześniej była szefową misji humanitarnych, między innymi w Ukrainie, Jemenie oraz Iraku. Pomagała ludziom w potrzebie przez prawie dziesięć lat. „Służyła w obozach dla uchodźców w Grecji, Francji, na misjach ONZ w Turcji i Jordanii” – przekazał portal „Łódź.pl”.

W Łodzi została łącznikiem między urzędnikami i mieszkańcami. Jednym z jej zadań jest zachęcanie do pójścia na wybory. – Zależy mi, aby przekonać szczególnie młodych ludzi, żeby poszli głosować, to po pierwsze. Po drugie, że ich głos się liczy, i po trzecie, że głosować warto – powiedziała w rozmowie z „Łódź.pl” pod koniec lipca 2023 roku.

