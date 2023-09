Robert Biedroń dla „Wprost”: KO jest w trudnej sytuacji. Kopanie leżącego nie jest w moim stylu

Agnieszka Szczepańska, „Wprost”: Afera wizowa zatacza coraz szersze kręgi. Politycy KO twierdzą, że zaangażowany w proceder miał być nie tylko zdymisjonowany wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, ale też inni politycy partii rządzącej. Minister Spraw Zagranicznych twierdzi jednak, że nie ma żadnej afery i nic się nie stało.

Robert Biedroń: Wawrzyk jest dziś twarzą afery, ale wiadomo, że nie był sam. Żenuje mnie zachowanie Raua, który wciska ludziom kit. O tym, że są nieprawidłowości i coś dziwnego dzieje się z systemem wizowym, mówiło się od dawna. Każdy, kto miał odrobinę gotówki, mógł te wizy kupić, wjechać na teren Polski, UE, a potem jechać dalej do Meksyku i dostać się do USA, bez żadnej kontroli. Wszystko wskazuje na to, że dobrze wiedziano o tym w MSZ i próbowano na tym zarobić.

Tak działa PiS – z jednej strony straszy uchodźcami, stawia płot, by nas ochronić przed nielegalną imigracją, a z drugiej – hojnie wpuszcza imigrantów.

Podczas konferencji prasowej mówił pan, że to „afera mafijna, układ, w którym legitymacja partyjna otwierała drzwi”. Kto konkretnie powinien ponieść pana zdaniem odpowiedzialność?

Wszyscy, którzy wiedzieli o procederze powinni zostać ukarani politycznie i karnie. Myślę, że Jarosław Kaczyński musiał być informowany, co się dzieje w MSZ, a jeśli miał taką wiedzę, też ponosi współodpowiedzialność za ukrywanie przestępstwa.

No dobrze, a co dalej z Piotrem Wawrzykiem? Zbigniew Ziobro mówił w RMF FM, że nie ma w tej chwili dowodu, że wiceminister czerpał jakiekolwiek korzyści i przestępczo był zaangażowany w proceder.

Jeśli PiS wygra wybory, Wawrzykowi włos z głowy nie spadnie, jeśli przegrają, były wiceminister pójdzie siedzieć, podobnie jak wielu polityków PiS. Sprawa jest jasna. Muszą ponieść konsekwencje za to, że urządzili nam polskie Bollywood.