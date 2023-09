Fragmenty filmu Holland ujawnione przed premierą. TVP tłumaczy to „interesem społecznym”

Kanał telewizyjny oraz portal internetowy TVP Info pokazały już kilka fragmentów filmu „Zielona Granica” Agnieszki Holland. Są to materiały, których nie było w zwiastunach produkcji, m.in. scena z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy rzucają ciężarną kobietę na druty kolczaste pomiędzy polsko-białoruską granicą.

„Zielona granica” z tajemniczego źródła do TVP

Jak zauważyli dziennikarze portalu Wirtualnemedia.pl, „Zielona granica” omawiana była już m.in. w „Faktach czy kłamstwach” oraz „Planie dnia”. W programie „Demaskatorzy” stwierdzono, że wpisuje się on w rosyjską wojnę informacyjną, zawiera półprawdy oraz 'powoduje realne szkody„.

Jedyna festiwalowa premiera „Zielonej granicy” miała miejsce 5 września na festiwalu filmowym w Wenecji. Do kin trafi dopiero w piątek 22 września. Nie wiadomo więc, skąd TVP miała fragmenty tego tytułu. W odpowiedzi na pytanie dziennikarzy, przedstawiciele stacji nie chcieli mówić za wiele na ten temat.

– Fragmenty nagrania pochodziły z wiarygodnego źródła, które chronimy. Osoba ta postanowiła w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec szkalowania straży granicznej poza granicami naszego kraju – oświadczono w centrum informacyjnym TVP. – Z uwagi na ważny interes społeczny i ochronę dobrego imienia straży granicznej wyemitowano te fragmenty – podkreślono.

Spot PiS uderza w Holland i jej film

Prawo i Sprawiedliwość w najnowszym spocie po raz kolejny odniosło się do kryzysu migracyjnego i sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Nie zabrakło gorzkich słów pod adresem Agnieszki Holland i jej nowego filmu „Zielona granica”. W klipie partii rządzącej pojawia się Mariusz Błaszczak, który apeluje o stanięcie za polskim mundurem.

– Pamiętacie wściekły atak opozycji i powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? – pyta szef MON. W tle widać m.in. posła KO Franciszka Sterczewskiego, który próbował przedrzeć się przez kordon polskich służb przy granicy z Białorusią, aby dostarczyć migrantom żywność. W kolejnym ujęciu przypomniano, jak Władysław Frasyniuk porównał polskich żołnierzy do "śmieci".

W dalszej części spotu pojawiają się odniesienia do „Zielonej granicy”. – Pamiętacie wściekły atak opozycji i powiązanych z nią celebrytów na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy? To znowu się dzieje. Agnieszka Holland właśnie wypuszcza do kin paszkwil obrażający Wojsko Polskie i Straż Graniczną – ocenia Mariusz Błaszczak.

