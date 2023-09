„Precz z faszyzmem!”. Sławomir Mentzen porozmawiał z kontrdemonstrantami w Poznaniu

Z utarczki słownej, do której doszło pomiędzy Mentzenem i grupką protestujących z tęczowymi flagami, na materiale wideo wychwycić można tylko kilka zdań. „Sprzeciwiam się waszym faszystowskim pomysłom wprowadzenia Rejestru Gejów” – rzucił w kierunku kontrdemonstrantów polityk Konfederacji. „Precz z faszyzmem!” – dorzucił, dopytywany o kontrowersyjne wypowiedzi Konfederatów pod adresem środowiska LGBT i kobiet.

Ryszard Petru na wiecu Konfederacji

W dalszej, oficjalnej już części zebrania, Krzysztof Bosak zachęcał zgromadzonych do włączania się w szeregi Konfederacji. – Jesteśmy jedyną partią polityczną opozycji, której oni się naprawdę boją. I to jest jasne jak słońce. My budujemy nową kadrę. Róbcie to z nami. Zróbcie to razem z nami – powtarzał. – Zaskoczmy ich wszystkich. Zaskoczmy tych, którzy nie wierzą, że to się może udać – namawiał.

Następnie na scenie pojawił się Sławomir Mentzen, któremu niespodziewanie towarzyszył Ryszard Petru. Polityk opozycji zgodnie z zapowiedzią stawił się na wydarzeniu, mimo iż naraził się na wiele nieprzychylnych okrzyków ze strony zwolenników Konfederacji. Kandydat Trzeciej Drogi zaznaczył, że nie jest to jego spotkanie, więc będzie mówił krótko. Zadał tyko dwa pytania. Pierwsze – o likwidację ZUS-u.

Mentzen cytuje „Chłopaki nie płaczą”

– Oczywiście, że ZUS należy zlikwidować tak szybko, jak to tylko będzie możliwe. Bo jest to wielka piramida finansowa! – odparł Mentzen. Dopytywany, kto będzie wypłacał emerytury, zaczął jednak kluczyć. Gdy Petru spytał go, kiedy nastąpi likwidacja ZUS-u, „bo ludzie domagają się konkretów”, Mentzen zwrócił się do tłumu. – Czy domagacie się konkretów? – pytał. W odpowiedzi usłyszał mieszany odzew, z lekką przewagą głosów na „nie”.

Drugie pytanie dotyczyło niesławnej „piątki Mentzena” i rzekomego antysemityzmu polityka. – Z niczego się nie wycofuje, bo nigdy nie miałem wypowiedzi antysemickich wbrew temu, co kłamiecie – odpowiedział polityk Konfederacji, który następnie sparafrazował fragment filmu „Chłopaki nie płaczą”, kończący się słowami: „Nie chcę ubić z panem nawet muchy w kiblu. Nie będziemy debatować!”. tym momencie zwolennicy Konfederacji zaczęli skandować "wyp********" pod adresem Petru, który zszedł ze sceny.

Czytaj też:

Ryszard Petru kontra Konfederacja. „Chodzi o to, by ludzie się na was nie nabierali”Czytaj też:

Debata Mentzen – Petru. „ZUS to oczywista piramida finansowa. Dziwię się, że zarząd jeszcze nie siedzi”