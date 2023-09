Tusk ma 4-punktowy plan stabilizacji relacji z Ukrainą. Znamy zarys

– Apeluję do Jarosława Kaczyńskiego i jego ekipy, żeby ocknęli się wreszcie. Tu są potrzebne uporządkowane działania. W sprawach relacji polsko-ukraińskich niepotrzebne są emocje. Nie może być polityki od ściany do ściany. Zachwyt, niemalże na kolanach, euforia, a później jak się politycznie to może opłacić – zwrot o 180 stopni – mówił Donald Tusk.

4-punktowy plan Tuska. Ma plan stabilizacji relacji z Ukrainą

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej zapowiedział, że jego formacja finalizuje prace nad 4-punktowym planem stabilizacji relacji polsko-ukraińskich. – Bez emocji, bez sentymentów i bez resentymentów. Bez pozytywnych i negatywnych uniesień. To jest bardzo ważny partner. Dziś potrzebuje pomocy, bo jest wojna. A później trzeba będzie sobie ułożyć z nim stosunki w interesie Polski – mówił Tusk.

Lider PO zaapelował do Jarosława Kaczyńskiego i Mateusza Morawieckiego, by przestali uprawiać „szamotanie od ściany do ściany”. Donald Tusk zapowiedział, że 4-punktowy plan ma być zaprezentowany we wtorek z udziałem m.in. ekspertów i wojskowych.

Co Tusk proponuje ws. Ukrainy?

Przewodniczący PO stwierdził, że z jego informacji wynika, że „Polska jest na szarym końcu w wyścigu po wielkie pieniądze na odbudowę Ukrainy”. Do liderów PiS-u zaapelował m.in. o wyjaśnienia w tej sprawie, a sam zapowiedział, że wie, jak to naprawić. Dodał też, że ma plan, jak doprowadzić do tego, żeby Polska pomagała militarnie Ukrainie, ale „nie dokładała do tego”. To drugi punkt w strategii.

–Trzeci punkt: w sprawie uchodźców potrzebne są precyzyjne relacje, porządek prawny i organizacyjny bardzo wyraźnie oddzielający to, co jest przynależne polskim obywatelkom i obywatelom, a co należy się jako pomoc uchodźcom – mówił Tusk. Dodał, że dotyczy to m.in. regulacji podatkowych i świadczeń socjalnych. Jako ostatnią kwestię wskazał rozwiązania dotyczące produktów rolnych. – Przedstawimy precyzyjne rozwiązania dotyczące infrastruktury – mówił były premier.

