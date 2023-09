Zbigniew Ziobro: Szmuglerem nielegalnych imigrantów był Donald Tusk

W sobotę, 23 września Olaf Scholz przemawiał na wiecu w Norymberdze. Podczas wystąpienia nawiązał między innymi do afery wizowej, która zdaniem Niemiec „wymaga wyjaśnienia”. – Nie chciałbym, żeby Polska po prostu machnęła ręką – podkreślał. Słowa kanclerza są szeroko komentowane. Szef polskiego MSZ wskazał, że to, co powiedział Scholz „narusza zasady suwerennej równości państw”Do słów odnosił się także w Polsat News minister sprawiedliwości. Ocenił, że kanclerz Niemiec nie zachowuje się profesjonalnie. – Ich nie interesują fakty. Oni znają fakty, wiedzą, że to jest mikroskala w porównaniu do tego, co było za rządów Donalda Tuska – mówił i dodał, że „pan Scholz chce wesprzeć Tuska”.

Afera wizowa. Ziobro pisze do Olafa Scholza

Gdy prowadzący program przytoczył wcześniejsze słowa Donalda Tuska, który stwierdził, że „PiS-owski rząd stał się szmuglerem nielegalnych imigrantów”, Zbigniew Ziobro ocenił, że „Szmuglerem nielegalnych imigrantów z całą pewnością był Donald Tusk, więc on dobrze opisuje swoje kompetencje i jako premier – pozwalał na znacznie większą skalę procederu i brak właściwych działań organów ścigania oraz jako szef Rady Europejskiej, który wymuszał na Polsce imigrantów z Niemiec tak jak chciała tego pani kanclerz Niemiec”

Szef MS odniósł się też do sprawy na Twitterze. „Panie Scholz, jesteście mistrzami w zakłamywaniu historii. Już słyszeliśmy, że ofiarami II wojny światowej byli Niemcy okupowani przez nazistów, a teraz to Polska jest winna najazdu migrantów na Europę. Prawda jest taka, że to Pańscy rodacy wymordowali miliony Polaków i to Pańska poprzedniczka Merkel sprowadziła 1,5 miliona migrantów, łamiąc wszelkie unijne prawa i traktaty. W Polsce sprawa wiz dotyczy tylko 268 przypadków pozaprawnego przyspieszenia ich wydania. I polskie służby wzorcowo sprawę wykryły. My mamy zaporę na granicy, a Wy muzułmańskie getta bezprawia nawet w Berlinie” – napisał Ziobro.

