Posłanka PO pozwie premiera? Pomaska dla „Wprost”: Jestem w szoku. Gdzie ja żyję?

Jedno zdjęcie z posłanką PO Agnieszką Pomaską wywołało tak duże oburzenie w szeregach polityków PiS, że głos zabrał nawet premier Mateusz Morawiecki. Fotografię opublikował na portalu X (dawniej Twitter) Jarosław Sellin, wiceminister kultury i poseł PiS. Sellin znalazł się w tym roku na trzecim miejscu listy PiS w Gdańsku, gdzie konkuruje między innymi z Pomaską, która jest „jedynką” Koalicji Obywatelskiej.

„Z miłością do... Jedynka Platformy Agnieszka Pomaska i jej zwolennicy w akcji. Tacy ludzie chcą rządzić Polską. Chyba sprezentuję jej kodeks ruchu drogowego. Bo na wychowanie już za późno” – napisał Sellin o swojej kontrkandydatce.

Na zdjęciu widać auto z wulgarnym napisem za szybą: „Głosowałeś na PiS? To w*********j! Żebym cię tu, k***o, więcej nie widział!”. Posłankę PO uchwycono stojącą obok samochodu.

Pomaska od początku wyjaśniała, że auto nie należy ani do niej, ani do jej współpracowników, co jednak nie przeszkadzało politykom PiS. Fotografię udostępniono kilkaset razy, również na profilach czołowych polityków obozu rządzącego. „Czy takie coś jeździ u Pani za szybą?” – dociekał minister edukacji Przemysław Czarnek. „Absolutne dno i nawet nie oczekuję przeprosin czy refleksji, bo Platforma dzisiaj to Pani Pomaska. Prymitywizm, wulgarność, nienawiść do wszystkich, którzy nie kochają Tuska” – oburzał się lider gdańskiej listy PiS Kacper Płażyński.