Władimir Putin na unikalnych nagraniach z lat 90. Ubrany był w kolorowy dres

Na nagraniach opublikowanych przez fińskich dziennikarzy widzimy Władimira Putina z rodziną i znajomymi podczas wakacji na wyspie Torso na południu Finlandii. Ówczesnemu bliskiemu współpracownikowi meta Petersburga towarzyszyła żona Ludmiła oraz dwie córki. W posiadłości, która należała do handlującej z Rosjanami Grupą Thomesta, był także mer Petersburga, Anatolij Sobczak.

Władimir Putin grający w ping-ponga

Jeden z filmów pokazuje Putina podczas gry w ping-ponga. Widzimy go w kolorowym dresie wśród roześmianych kolegów. Uwagę zwraca też niezwykła fryzura łysiejącego już wtedy polityka. Na drugim filmie widzimy Putina i jego znajomych przy suto zastawionym stole.

Po jego minie widać, że nie do końca dobrze się bawi. Sprawia wrażenie spiętego lub niepewnego. Unikalny materiał filmowy z pewnością nie ucieszy prezydenta Federacji Rosyjskiej, który bardzo dba o to, by nie powstawały żadne przypadkowe nagrania z jego osobą.

Putin i jego petersburska kariera

Władimir Putin asystentem Anatolija Sobczaka w petersburskim ratuszu był od 1991 roku. Od tej posady rozpoczął swoją karierę na najwyższych państwowych urzędach. Najpierw zdołał poszerzyć swoje kompetencje o kontakty z zagranicą, by następnie, w 1994 roku awansować na pierwszego zastępcę mera miasta.

Sobczak ze stanowiskiem pożegnał się w 1996 roku. Merem Petersburga przestał być w związku z oskarżeniami o nadużywanie władzy. Wyjechał z Rosji na dwa lata, a po powrocie po kilku miesiącach zmarł w lutym 2000 roku.

twitter