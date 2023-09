Europejska kopuła antyrakietowa bez Polski? Tusk: Będzie to wymagało natychmiastowej naprawy

O godz. 10 rozpoczęło się w Warszawie spotkanie na temat planu stabilizacji relacji polsko-ukraińskich z udziałem polityków Koalicji Obywatelskiej, między innymi przewodniczącego PO Donalda Tuska, byłego szefa MSZ Radosława Sikorskiego, lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, posła Pawła Kowala, byłego prezesa PKP Jakuba Karnowskiego. W spotkaniu wzięli udział także ekspert ds. migracji prof. Maciej Duszczyk, oraz generałowie Mieczysław Gocuł, Jarosław Stróżyk, Jan Rajchel oraz Radosław Kujawa.

Donald Tusk: W interesie Polski jest zwycięstwo Ukrainy

– Mamy dzisiaj takie bardzo dojmujące przekonanie, że władze w Polsce jakby straciły trochę sterowność. Mamy poczucie, że jeśli w ogóle jest jakaś strategia dotycząca teraźniejszości i przyszłości relacji polsko-ukraińskich i działań polskiego państwa w związku z konsekwencjami wojny rosyjsko-ukraińskiej, że te działania są trochę od ściany do ściany. Są podbudowane albo jakimiś emocjami, albo partyjnym interesem. W interesie Polski jest zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie (...). Tu nasza postawa państwa polskiego nie powinna zmienić się ani na jotę – powiedział Tusk na wstępie.

– Mamy jednak w Polsce poczucie, że brak strategii i przygotowania państwa polskiego do tej sytuacji powoduje, że bardzo często działania na rzecz Ukrainy są ze szkodą lub ze stratami dla polskich obywateli – zaznaczył.

Tusk zwrócił uwagę, że „wielkim kapitałem” było to, co udało się zbudować w pierwszych miesiącach wojny, gdy miliony Polaków pomagały uchodźcom z Ukrainy.

Polska powinna włączyć się w obudowę Ukrainy

– Nie możemy dopuścić do tego, żeby relacje polsko-ukraińskie zależały do zaniechań i chaosu, do którego dopuszcza polski rząd. Dzisiaj musimy podjąć kompleksowy wysiłek dotyczący obronności, bezpieczeństwa obrotu handlowego i rolników, oraz uczestnictwa Polski w odbudowie Ukrainy. Polska siłą rzeczy powinna być państwem najbardziej zaangażowanym w odbudowę Ukrainy – mówił Tusk. Jego zdaniem „nieudolność i konfliktowość tej ekipy spowodowała, że Polska nie jest w stanie wykorzystać i sięgnąć po nowe środki”.

– Mówimy tutaj o kwotach gigantycznych. Zarówno pieniądze na pomoc dla państw przyfrontowych jak Polska oraz te, które będą przeznaczone na odbudowę Ukrainy – zaznaczył.

Polska poza europejską tarczą. Tusk zapowiada „naprawę” sytuacji

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na doniesienia medialne, według których Polska nie weźmie udziału w programie budowy antyrakietowej kopuły, która ma chronić niebo nad Europą. „Deutsche Welle” poinformowało w poniedziałek, że w ciągu pięciu lat systemy obrony przeciwlotniczej NATO mają zostać uszczelnione przez system obrony powietrznej ESSI. Do inicjatywy Berlina przystąpiło 19 państw. Niemcy proponowały także udział w programie Polsce, ale polski rząd nie podpisał deklaracji o budowie europejskiej obrony powietrznej.

Tusk podkreślał, że wojna w Ukrainie pokazała jak ważna jest obrona powietrzna, i „kwestią egzystencjalną” w przyszłości może być dla Polski uczestnictwo w programie ochrony nieba. – Fakt, że jest w programie 19 państw, a nie ma Polski (...) to budzi nasz najwyższy niepokój. Będzie to wymagało natychmiastowej naprawy. Na szczęście nic nie jest jeszcze stracone – zapowiedział lider PO.

