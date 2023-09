Sędzia zakazał Ziobrze mówić o Holland. Wcześniej orzekał już w jego sprawie

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał prokuratorowi generalnemu Zbigniewowi Ziobrze zakaz wypowiadania się na temat Agnieszki Holland i jej twórczości. Decyzja sądu to pokłosie ostatnich ostrych wypowiedzi ministra sprawiedliwości, które są związane z premierą filmu „Zielona granica” opowiadającego o wydarzeniach na granicy polsko-białoruskiej.

Minister sprawiedliwości napisał w mediach społecznościowych, że „w III Rzeszy Niemcy produkowali propagandowe filmy pokazujące Polaków jako bandytów i morderców” i dodał, że „dziś mają od tego Agnieszkę Holland…”.

Sędzia wydawał już decyzje ws. Ziobry. Jakie zapadły?

Portal wPolityce prześwietlił wcześniejsze wyroki sędziego, który wydał zakaz wypowiadania się na temat „Zielonej granicy” i twórczości Holland ministrowi.

Przypomniał, że sędzia Paweł Pyzio wcześniej wydał korzystną decyzję ws. dziennikarza„Gazety Wyborczej”. Kiedy prezydent Andrzej Duda ułaskawił byłego szefa CBA Mariusza Kamińskiego, Wojciech Czuchnowski ocenił, że "tak działa państwo mafijne". W 2016 roku sąd oddalił pozew PiS w tej sprawie. W 2013 roku sędzia przekonywał też, że syn Donalda Tuska nie jest osobą publiczną, gdy „Fakt” opublikował zdjęcie Michała Tuska i napisał, że mogło mu grozić 10 lat więzienia w związku z rzekomymi doniesieniami o udziale w aferze Amber Gold.

Portal pominął jednak decyzję sędziego, która dla ministra Ziobry była korzystna. W 2012 roku Sąd Okręgowy uznał, że to senator Kazimierz Kutz ma przeprosić go za swoje słowa o „zamordowaniu” Barbary Blidy, a konkretnie za słowa: „Oni zamordowali niewinną kobietę” w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry. Sędzia Pyzio uznał wówczas, że senator przekroczył dopuszczalne granice krytyki. Nakazał przeprosić Ziobrę.

Minister o rozstrzygnięciu ws. „Zielonej Granicy”: Zamach na wolność

W odpowiedzi na postanowienie sądu ws. filmu Holland minister ocenił, że rozstrzygnięcie „jest zamachem na wolność słowa i wolność debaty publicznej” i wyrazem zaangażowania sądu w kampanię wyborczą Donalda Tuska Platformy Obywatelskiej – Zdaniem sądu pani Agnieszka Holland może porównywać polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej do bandytów, sadystów i niemieckich nazistów. Może nazywać demokratyczne władze „brunatną hołotą”, natomiast ja nie mogę odpowiedzieć na jej słowa, stojąc w obronie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy są przez nią wyzywani– dodał. Zapowiedział, że zaskarży rozstrzygnięcie sądu.

