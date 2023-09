Marian Banaś poskarżył się na Elżbietę Witek. Wysłał pismo do ONZ

O swoim kroku Marian Banaś poinformował w liście skierowanym do prezydenta Andrzeja Dudy, który został we wtorek upubliczniony na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli.

Prezes NIK przekazał w nim, że „jako prezes naczelnego i niezależnego organu kontroli, stojącego od 100 lat na straży poszanowania grosza publicznego (...) zmuszony był przekazać stosowne informacje do dwóch międzynarodowych instytucji”. Skarga Banasia trafiła do Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz do Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI).

Marian Banaś oskarża Elżbietę Witek

„W treści wskazanych listów zwróciłem uwagę na istotne problemy, z którymi w ostatnim czasie mierzy się Najwyższa Izba Kontroli. Podkreśliłem także, że ich charakter może generować uzasadnione obawy o to, czy Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek przestrzega Konstytucji i szanuje niezależność NIK” – czytamy w liście do prezydenta.

W dalszej części pisma Banaś wskazał, że „marszałek Sejmu swoim działaniem uniemożliwia funkcjonowanie Kolegium NIK, bezprawnie ignorując liczne wnioski o uzupełnienie składu Kolegium, co niweczy elementarną zasadę kolegialności tego organu i w sposób oczywisty ogranicza funkcjonowanie instytucji, którą kieruje”. „Działania te budzą niepokój o intencje najważniejszych osób w państwie, w tym Marszałka Sejmu RP, którzy powinni współpracować z konstytucyjnymi organami państwa w celu zapewnienia obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej najwyższych standardów demokracji” – stwierdził prezes NIK.

Banaś podkreślił, że „konieczność zwrócenia się” do międzynarodowych instytucji „wynika z głębokiej troski o dobro Rzeczpospolitej”. Zapowiedział też, że będzie podejmował „dalsze prawne działania w obronie” NIK.

Zawiadomienie do prokuratury

Na początku tego miesiąca wygasła kadencja trzech członków Kolegium NIK, a mianowanie ich następców blokuje marszałek Sejmu. Obecnie zasiadają w nim, oprócz prezesa, dwie osoby z nim skonfliktowane. – Od 8 września Kolegium przesłało właściwie działać, czyli wszystkie te ustalenia i kontrole, które dotyczyły właśnie ministerstw – a wymaga to rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o zastrzeżenia, właśnie przez Kolegium, nie mogą być rozpatrzone, bo została sparaliżowana Najwyższa Izba Kontroli – mówił Banaś w niedawnym wywiadzie na antenie RMF FM.

18 września prezes NIK złożył w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez marszałek Witek, które miało skutkować doprowadzeniem do uniemożliwienia funkcjonowania Kolegium NIK.

